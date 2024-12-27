المشروب السحري الصديق لفصل الشتاء.. فوائد الزنجبيل بالليمون والعسل

يحتوي مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل على فوائد صحية عديدة تفيد الجسم، حيث يجمع بين فوائد المكونات الثلاثة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية، لذا، يقدم لكم "الموجز" في السطور التالية، فوائد تناول مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل.

فوائد مشروب الزنجبيل اللذيذ

أهم فوائد تناول مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل

صرحت استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، إن فوائد مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل، تتمثل فيما يلي:

1- يقوم بتعزيز المناعة، لأن الزنجبيل يحتوي على مضادات للأكسدة وأيضاً مركبات مضادة للإلتهابات تقوي من الجهاز المناعي، ويتميز الليمون بأنه غني بفيتامين ج الذي يدعم من مناعة الجسم، والعسل مضاد للبكتيريا ويعزز مقاومة الجسم للأمراض.

2- وأيضا يعمل على تحسين الهضم، لأن الزنجبيل يساهم في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، والعسل يعمل أيضاً كمهدئ للمعدة ويخفف الحموضة، والليمون يساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهضمية.

3- ويخلص مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل الجسم من السموم، حيث يعمل كمدر طبيعي للبول ويساهم أيضاً في تحسين وظائف الكبد.

4- ويعمل على تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، لأن الزنجبيل يخفف من السعال واحتقان الأنف، والليمون حيث يتيح جرعة من فيتامين ج لتعزيز الشفاء، والعسل يهدئ من الحلق الملتهب ويقلل من الكحة.

5- ويساهم في تعزيز الطاقة، وتحسين المزاج.

6- ويساعد على إنقاص الوزن، لأن الزنجبيل يرفع من معدل حرق الدهون، والليمون يساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي، والعسل يضيف حلاوة طبيعية دون زيادة السعرات الحرارية بشكل مفرط.

7- ويحسن من صحة القلب، فهو يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

8- ويخفف من الإلتهابات وحدة آلام المفاصل وأعراض الأمراض المزمنة.

طريقة عمل مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل اللذيذ

مقادير الوصفة:

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبروش.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

1 / 2 ملعقة صغيرة من العسل الخام.

1 كوب من الماء.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل

أولا قم بتسخين الماء حتى يغلي، ثم أضف له الزنجبيل وعصير الليمون.

وبعدها اترك المشروب 5 دقائق، ثم أضف إليه العسل، وتناوله على الفور.

مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل

اقرأ أيضاً:

كيفية مواجهة التهاب الحلق في الشتاء.. أطعمة ومشروبات فعالة

الزنجبيل: سر الصحة الشتوية وعلاج طبيعي لمشكلات التنفس والبرد