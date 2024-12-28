مشروبات للتدفئة في فصل الشتاء.. هتشربهم وانت في البيت

مشروبات للتدفئة .. مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يسعى الكثيرون إلى إيجاد وسائل فعّالة للتدفئة والحفاظ على حرارة الجسم، ومن أبرز الطرق التي تساهم في ذلك تناول المشروبات الدافئة التي لا تقتصر على الدفء فقط، بل تقدم أيضًا فوائد صحية عديدة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مشروبات للتدفئة في فصل الشتاء.



مشروبات للتدفئة في فصل الشتاء وتحسين المناعة

ويُعد تناول المشروبات الدافئة من العادات التي تُعزز المناعة وتحسن الدورة الدموية، حسبما ذكر موقع «هيلث لاين» المتخصص في التغذية الصحية. من أبرز هذه المشروبات:

- شاي الزنجبيل: يعد الزنجبيل من أفضل الخيارات لتوفير الدفء في الشتاء، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تعزز الدورة الدموية وتمنح الجسم شعورًا بالحرارة.

- حليب الكركم: يُعرف هذا المشروب الذهبي بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك تقليل الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة.

- شاي الأعشاب: مثل شاي البابونج أو الينسون، يعتبر من المشروبات المثالية في الشتاء، حيث تتمتع هذه الأعشاب بخصائص مهدئة تساعد على الاسترخاء، ما يجعلها خيارًا ممتازًا قبل النوم.

مشروبات للتدفئة في فصل الشتاء

- القرفة: من التوابل الفعّالة التي تعمل على تدفئة الجسم بسرعة. يمكن إضافة القرفة إلى الحليب الساخن لزيادة الفوائد الصحية، حيث تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تحسين الدورة الدموية.

- الشوكولاتة الداكنة: لا تقتصر فوائد الشوكولاتة الداكنة على طعمها اللذيذ، بل تحتوي أيضًا على مضادات أكسدة قوية. تحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة باستخدام شوكولاتة داكنة بنسبة 70% أو أكثر يعزز الدورة الدموية ويساهم في تحسين المزاج خلال الأيام الباردة.

مشروبات للتدفئة في فصل الشتاء

- قهوة باللبن: تُعتبر القهوة باللبن من المشروبات المفضلة للكثيرين، حيث يمكن للحليب أن يُخفف من مرارة القهوة ويضيف لها طعمًا أكثر نعومة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن الحليب يحتوي على البروتين والكالسيوم بالإضافة إلى الفيتامينات A و D، مما يعزز القيمة الغذائية لفنجان القهوة.

- القرفة باللبن: يُعتبر حليب الصويا من أبرز بدائل الحليب غير الألبان، حيث يوفر نفس الفوائد الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين D، إضافة القرفة إلى الحليب تعطي المشروب نكهة مميزة، بالإضافة إلى فوائد صحية متعددة، و تشير الدراسات إلى أن القرفة قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك تأثيرات مضادة للسرطان، ومضادة للسكر والميكروبات.

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