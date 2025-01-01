فوائد واضرار اللب الأبيض للجسم وصحة الكليتين

اللب الأبيض هو الجزء الداخلي من الثمار، ويتميز بقوته الغذائية والطبية، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية وكذلك الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على تعزيز صحة الكليتين وتحسين وظيفتهما .

في هذا التقرير، سيعرض لكم الموجز الفوائد الرئيسية لـ اللب الأبيض والأثار الجانبية لتناوله .

رأي الأطباء حول فائدة اللب الأبيض

قالت احدي الأطباء واستشاري في البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن بذور اللب الأبيض غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

وأضافت أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يحسن من عملية الهضم.

وبينت أنه على الرغم من فوائد بذور اللب الأبيض على الجسم، إلا أنها غنية بالأملاح التي تعمل على رفع نسبة الأملاح في الجسم، وبالتالي تضر بالكلى.

ولفتت إلى أن تناول هذه البذور يؤدي إلى ما يلي:

الشعور بجفاف الفم

الشعور بالعطش الشديد

الشعور بالتوتر والأرق

ارتفاع ضغط الدم

لذا يُنصح بتناول تلك البذور قبل النوم بما لا يقل عن 3 ساعات، وأيضًا تناول الكثير من الماء لطرد الأملاح من الجسم، وذلك لتجنب إصابة الكلى بالضرر أو بذل مجهود مضاعف لطرد الأملاح والسموم من الجسم.

فوائد أخرى لـ اللب الأبيض

يمتلك خصائص مضادة للسرطان.

يعزز صحة الشعر والبشرة.

تحسين صحة البروستاتا للرجل.

علاج التهابات المسالك البولية.

خفض نسبة السكر في الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تحسين جودة النوم.

أضرار تناول اللب الأبيض

على الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها اللب الأبيض إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي ينبغي الحذر منها، وهي كالآتي:

يحتوي على سعرات حرارية عالية، فالإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

يعد خيار غير جيد للأشخاص المصابين بالإسهال، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من الألياف.

قد يسبب الولادة المبكرة للمرأة الحامل في حالة الإفراط في تناوله.

تناول كميات كبيرة منه قد تسبب الغازات أو الانتفاخ أو اضطرابات في المعدة، لأنه غني بالألياف والدهون.

قد يؤدي الإفراط في تناول اللب الأبيض المملح إلى ارتفاع ضغط الدم.

يجب مراقبة الأطفال الصغار عند تناوله، لأنه قد يسبب الاختناق.

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