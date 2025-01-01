فوائد ماسك القهوة والعسل للبشرة .. العناية الطبيعية الفعالة

يعتبر ماسك القهوة والعسل، من أفضل الماسكات للوجه وللجسم بشكل عام، والذي يبحث عليه الكثير من النساء، كما أنه يتميز بخصائصة المضاده للبكتيريا التي تقوم بتسريع من عملية شفاء الجلد، وأيضًا القهوة تحتوى على حمض الكافيين الذي يُساعد على تقشير البشرة بشكل طبيعي، وله خصائص المُضادة للالتهابات، والتي تُساعد على زيادة الكولاجين بالوجه.

ماسك القهوة والعسل

لذا يستعرض الموجز، فوائد ماسك القهوة والعسل للبشرة وطرق تحضيرة بكل سهولة ويسر.

فوائد ماسك القهوة والعسل للوجه

وتتمثل فوائد ماسك القهوة والعسل، التالي:

يقوم العسل بعلاج حب الشباب وذلك من خلال قتل البكتيريا المسببة له.

ويعمل العسل أيضًا على ترطيب البشرة.

ويساعد العسل على التقليل من التجاعيد وتأخير ظهور علامات تقدم السن.

وتقوم القهوة على تهدئة الجلد والتخفيف من احمرارها والتهابها.

وتعالج القهوة الهالات السوداء

وتقوم القهوة أيضًا بتقليل الانتفاخ تحت العينين.

وتساعد القهوة على شد الجلد المترهل.

طرق تحضير ماسك القهوة والعسل

ماسك القهوة والعسل

ماسك القهوة والعسل لتغذية البشرة وزيادة رطوبتها

المكونات

2 ملعقة من القهوة المطحونة.

3 ملاعق طعام من الزبادي أو حليب كامل الدسم.

ملعقة طعام من العسل.

طريقة التحضير

تُخلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض.

يُدلَّك المزيج على الوجه بشكل دائري لمدة 10 دقائق

يُترك على الوجه لفترة قصيرة.

يُغسل الوجه جيدًا بالماء.

ماسك القهوة والعسل

ماسك القهوة والعسل لتقشير البشرة

المكونات

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند النقي.

طريقة التحضير

تُخلط المكونات جيدًا.

تُوضع كمية من الماسك على المنطقة المقصودة.

يتم تدليكها لمدة 20-30 دقيقة.

يُغسل الوجه بماء بارد.

ماسك القهوة والعسل

ماسك القهوة والعسل لشد البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

كمية من العسل.

طريقة التحضير

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

يتم توجيه بخار الماء على الوجه لمدة 20 دقيقة لتهيئة البشرة وفتح مسامها.

يُوضع المزيج على الوجه بطريقة دائرية ويُترك لمدة 20 دقيقة.

يُغسل الوجه بعد انتهاء المدة بالماء البارد لإغلاق هذه المسامات

ماسك القهوة والعسل

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