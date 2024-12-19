لا تستخدمه كثيرًا.. الإستخدام الأمثل لـ ماسك الفحم النشط

يعد قناع الوجه بالفحم النشط من أهم العلاجات المستخدمة مؤخرًا في العناية بالبشرة، وذلك كأحد الوصفات الطبيعية الفعالة في تنظيف المسام بعمق وامتصاص الشوائب والزيوت الزائدة التي يمكن أن تتسبب في ظهور حب الشباب.



قناع الوجه بالفحم النشط المميز



وفي السطور التالية من موقع الموجز، سنتعرف على الفحم النشط وأهميته وفوائدة بالتفاصيل، حيث إن الفحم النشط يعتبر عامل رائع لإزالة السموم، ويُستخدم عادةً في الصابون والشامبو وغسولات الوجه ومعجون الأسنان، وغيرها من منتجات العناية والنظافة.





هل تعلم ماهو الفحم النشط؟

يتم تصنيع الفحم المنشط أو كما يسمى أيضاً الكربون المنشط من خلال تسخين الفحم في وجود الأكسجين، حيث ينتج مادة مسامية بدرجة كافية بهدف إمتصاص المواد الكيميائية والسموم الضارة واحتجازها.

كما تم استخدامه أيضاً للمساهمة في علاج الإسهال وتبييض الأسنان والعناية بالبشرة، وعلى الرغم من أنه مصنوع من نفس المواد الأساسية التي يتكون منها الفحم الذي نستخدمه في الشوايات ومعدات التدفئة الأخرى، إلا أن الفحم المنشط يكون مختلف تماماً وهو آمن أيضاً للإستهلاك من قبل البشر.

فوائد إستخدام قناع الفحم النشط

1- يعمل على تنظيف المسام.

2- ويساهم في تقليل حب الشباب.

3- وينقي من مسامك.

4- ويساعد الفحم النشط على تفتيح البشرة.

5- ويقلل أيضاً من الزيت الزائد في الوجه.

طريقة تطبيق قناع الوجه النشط على الوجه

1- في البداية إحرصي دائماً على تنظيف وجهك قبل وضع قناع الوجه، حيث يساعد ذلك في تنظيف المسام والتخلص من الشوائب قبل وضع قناع الوجه على اختراق الفحم لبشرتك بشكل أفضل.



2- وبعدها ضعي كمية معقولة من القناع على وجهك، بما في ذلك ذقنك ووجنتيك وأنفك، بلطف ولكن تجنبي ملامسة الجلد حول عينيك وشفتيك لأنها مناطق حساسة.



3- ثم اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك قومي بتقشيره من الجبهة إلى أسفل باتجاه الذقن.



4- وأخيراً ضعي مرطبًا على وجهك عقب تجفيفه.

عدد مرات إستخدام قناع الفحم النشط للوجه

تذكري دائماً استخدام قناع الوجه مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، أما إذا كانت بشرتك حساسة بشكل خاص، فاستخدميه مرة كل أسبوعين فقط لتكوني في أمان لأن هذا القناع يميل إلى تجفيف بشرتك.

ماسك الفحم النشط للوجه

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