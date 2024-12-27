ماسك بذر الكتان للوجه.. تعرف على طريقة الإستخدام

تبحث أغلب السيدات عن طريقة طبيعة وسهلة للحصول على بشرة ناضرة وناعمة، ويضمن لك ماسك بذر الكتان الكثير من الفوائد لصحة بشرتك يعرضها الموجز في هذه السطور.

ويحتوي بذر الكتان على الأحماض الدهنية أوميجا 3، وكما هو معروف للأوميجا 3 دور كبير في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتجاعيد.

فوائد ماسك بذر الكتان للوجه والبشرة

وتتمثل فوائد ماسك بذر الكتان للوجه والبشرة في الآتي:

- يساعد ماسك بذر الكتان على ترطيب البشرة بعمق، مما يجعلها ناعمة ومشرقة.

- يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

- يساعد بذر الكتان إذا ما استخدم كقناع للوجه على تسريع عملية التئام الجروح والبثور.

- يهدئ البشرة المتهيجة ويقلل من الاحمرار.

- يعمل ماسك بذور الكتان كواقي شمس طبيعي.

ما هي طريقة تحضير بذر الكتان في المنزل؟

لتحضير ماسك بذور الكتان كل ما عليك إحضار ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة، 3 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ، ملعقة صغيرة من العسل أو زيت الزيتون ويمكن الاستغناء عنهم حال عدم توفرهم.

قومي بمزج بذور الكتان المطحونة مع الماء الدافئ. اتركي المزيج لمدة 10-15 دقيقة حتى تتكون عجينة سميكة، ثم أضيفي باقي المكونات.

بذر الكتان

ثم ضعي الماسك على وجهك ورقبتك وذلك بعد غسلهما جيدًا بالماء الفاتر، مع تجنب منطقة العينين والشفتين، واتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، وأخيرًا اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة من ماسك بذور الكتان

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي ماسك بذور الكتان مرة أو مرتين في الأسبوع، ولكن قبل استخدام الماسك على وجهك بالكامل، اختبري جزءًا صغيرًا من البشرة للتأكد من عدم وجود حساسية.



طريقة تخزين ماسك بذور الكتان

يمكنك تخزين أي جزء متبقي من الماسك في الثلاجة لمدة يومين، أما بعد هذه المدة يفضل التخلص منه لكونه لم يعد مناسبًا لوضعه على البشرة.

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