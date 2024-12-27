للنضارة والتوحيد.. إليك ماسك قشر البرتقال والنشا لشد البشرة

ماسك قشر البرتقال والنشا.. يعد من الحلول الطبيعية الفعّالة التي تساعد في العناية بالبشرة وشدها بشكل ملحوظ.

ويتميز ماسك قشر البرتقال والنشا بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة، بينما يعمل النشا كعنصر مهدئ ومفتح للبشرة، ويُساعد في تقليل التصبغات وشد المسام.

ماسك قشر البرتقال والنشا

كما يُعد ماسك قشر البرتقال والنشا خيارًا مثاليًا للراغبين في الحصول على بشرة مشدودة ومشرقة بمواد طبيعية وآمنة، دون الحاجة لاستخدام المنتجات الكيميائية المكلفة.

الموجز يرصد عبر النقاط التالية فوائد ماسك قشر البرتقال والنشا على البشرة وطريقة التحضير.

فوائد ماسك قشر البرتقال والنشا

تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية تخفيف فرط التصبغ يعمل حمض الفيتيك الموجود في الخليط على تقشير الجلد وتحسين نسيجه بشكل عام. يمتزج هذا الحمض الموجود في النشا وفيتامين C الموجود في قشور البرتقال معًا، ويعملان على شفاء البشرة وتجديدها بشكل مكثف. تساعد خصائص هذا الخليط في الحفاظ على رطوبة البشرة والحصول على بشرة ممتلئة ونضرة ومتوهجة.

ماسك قشر البرتقال والنشا

طريقة عمل ماسك قشر البرتقال والنشا

وفي البداية يمكن تحضير ماسك قشر البرتقال والنشا بسهولة بأكثر من طريقة، لكن يجب أولًا تحضير جميع المكونات بكمياتها المطلوبة، ثم خلطها ووضعها على البشرة، للحصول على وجه نضر ومشدود.

مكونات ماسك قشر البرتقال والنشا

1 ملعقة متوسطة نشا

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال أو كمية من قشور البرتقال

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض

وتتلخص طريقة التحضير الأولى في الآتي:

في وعاء ضعي كمية من قشر البرتقال مع نصف كوب من الماء الفاتر.

ضعي الوعاء على نار هادئة٬ واتركيه يغلي حتى يصبح لونه برتقاليًا.

ارفعي الخليط عن النار وارمي قشر البرتقال.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من النشا وذوبيها في الماء جيدًا.

وتتلخص طريقة التحضير الثانية في الآتي:

هناك طريقة أخرى لتحضير الخليط تعتمد على خلط عصير البرتقال والليمون والنشا معًا لعمل عجينة سهلة الفرد على الوجه.

طريق الاستخدام:

افردي الخليط على وجهك وتجنبي ملامسة العينين.

اتركي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

امسحي وجهك بقطعة ثلج.

ضعي مرطب الوجه.

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