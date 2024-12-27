تنظيف الأنف.. متى وكيف تقوم به لتجنب مشاكل الجيوب الأنفية؟

تعد التهابات الجيوب الأنفية من أبرز المشكلات الصحية الشائعة خاصًا في الشتاء وذلك بسبب تغييرات الطقس وانخفاض دراجات الحرارة والتي تأثر على الجهاز التنفسي، ولكن يمكن تخفيف ألم الجيوب الأنفية من خلال تنظيف الأنف بعناية.

طرق تنظيف الأنف

ويستعرض الموجز، طريقة تنظيف الجيوب الأنفية سريعًا لتساعد المرضي على التمتع بحياة أكثر راحة.

أولا الوقوف أمام حوض به مرآة

وضع الرأس أعلى الحوض وإمالتها إلى أحد الجانبين.

جلب زجاجة الضغط أو الأداة المخصصة للتنظيف.

الضغط على المحلول الملحي ببطء في فتحة الأنف العليا.

السماح للمحلول أن يعبر إلى فتحة الأنف الأخرى من الداخل.

التنفس يكون خلال الفم وليس الأنف لتجنب التشنقات.

تكرار نفس الخطوات في الجانب الآخر.

الحذر من عدم نزول الماء خلف الحلق.

إزالة المخاط برفق من الأنف باستخدام منديل ورقي.

مدة تنظيف الجيوب الأنفية

ينصح تنظيف الأنف مرة في اليوم في حالو ظهور أعراض الجيوب الأنفية، وتكرارها لـ 3 مرات عند استمرار الأعراض.

لا تكثر من استخدام عمليات التنظيف لأنها تأثر بالسلب على الغشاء المخاطي الذي يصب في الممرات الأنفية والجيوب الأنفية.

تنظيف الأنف

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وتختلف التهابات الحيوب الأنفية سواء كانت مزمن أو حاد أو تحت حاد، وتسبب بعض الأعراض على النحو التالي:

التعب والإرهاق: نتيجة ضعف التنفس ونقص الأكسجين.

مخاط سميك يخرج من الأنف أو يتدفق إلى الحلق تسمي بـ إفرازات أنفية .

آلام وضغط في الوجه: خصوصًا حول الجبهة والعينين، الأنف.

انسداد الأنف: صعوبة في التنفس من خلال الأنف.

الصداع: عند الانحناء للأمام أو الاستلقاء يسبب الصداع ويزاد الألم في الأنف.

التهاب الحلق: عند تدفق المخاط يسبب الألم.

تنظيف الأنف

نصائح لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

هناك بعض النصائح التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من الجيوب الأنفية في الشتاء، والتى تأتي كالتالي:

تنظيف الأنف بالمحلول الملحي

جهاز غسل الأنف

حافظ على نظافة المنزل بانتظام لأن الغبار والعث يسبب تهيج الجيوب الأنفية

استنشاق البخار

تجنب المهيجات مثل الدخان والعطور القوية

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