منها اللب الأبيض .. 6 بدائل للبيض بها نفس الفوائد الصحية

بدائل للبيض بها نفس الفوائد الصحية.. شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل صحية ومغذية يمكن أن تحل محل البيض في وجباتهم اليومية.

وعلى الرغم من أن البيض يعتبر مصدراً غنياً بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، إلا أن هناك العديد من الخيارات الأخرى التي يمكن أن توفر نفس الفوائد الصحية.

بدائل للبيض بها نفس الفوائد الصحية

يقدم لكم موقع الموجز، بدائل للبيض بها نفس الفوائد الصحية، فلا شك أن البيض يعتبر غذاءً مغذياً، ولكن هناك العديد من البدائل الصحية الأخرى التي يمكن أن تحل محله وتوفر نفس الفوائد، فاختيار البديل المناسب يعتمد على الوصفة التي تريد تحضيرها والتفضيلات الشخصية.

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ما هي البدائل الصحية للبيض؟

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تحل محل البيض في العديد من الوصفات، وتوفر نفس القيمة الغذائية تقريبًا. من أهم هذه البدائل:

البقوليات: مثل الحمص، العدس، الفاصوليا، واللوبيا. تحتوي البقوليات على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.

البذور والمكسرات: مثل بذور الكتان، بذور الشيا، اللوز، واللب الأبيض، فتحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية أوميجا 3 والألياف الغذائية.

التوفو: مصنوع من فول الصويا، وهو مصدر ممتاز للبروتين، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات بدلاً من البيض.

بدائل للبيض بها نفس الفوائد الصحية

الجبن القريش: غني بالبروتين والكالسيوم، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات التي تتطلب البيض.

زبدة البندق أو اللوز: يمكن استخدامها في الخبز والكيك بدلاً من البيض.

الموز المهروس: يمكن استخدامه كمقشر طبيعي في المخبوزات ويضيف رطوبة ونكهة لذيذة.

الزبادي: يمكن استخدامه في العديد من الوصفات كبديل للبيض، وخاصة في المخبوزات.

فوائد استخدام البدائل الصحية للبيض

تنوع الغذاء: يوفر استخدام البدائل الصحية للبيض تنوعًا أكبر في النظام الغذائي، مما يضمن حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

خفض الكوليسترول: بعض البدائل مثل البقوليات والبذور تحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول مقارنة بالبيض.

بدائل للبيض بها نفس الفوائد الصحية

تحسين صحة القلب: تحتوي العديد من البدائل على ألياف غذائية وأحماض دهنية أوميجا 3 التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

تقليل الوزن: يمكن أن يساعد استخدام البدائل الصحية للبيض في تقليل الوزن، حيث تحتوي بعضها على سعرات حرارية أقل من البيض.

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سعر كرتونة البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 162 و 164 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 162 و 167 جنيها.

والبلدي 159 و 160 جنيها للكرتونة.

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