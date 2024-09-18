قبل بدء الدراسة.. طرح كرتونة البيض بـ 150 جنيه في هذا الأماكن

قبل 72 ساعة من بدء الموسم الدراسي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد يتعلق بـ أسعار البيض، حيث تقرر طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

طرح كرتونة البيض بـ 150 جنيه

وقررت وزارتي التموين والزراعة طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة، حيث يبلغ إنتاج مصر السنوي حوالي 14 مليار بيضة مائدة وحوالي 1.4 مليار طائر.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مع عدد من منتجي بيض المائدة لمناقشة استقرار الأسواق وضمان توفر البيض بأسعار معقولة. حضر الاجتماع أيضًا المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بالإضافة إلى بعض قيادات الوزارتين.

استقرار صناعة الدواجن

أكد الوزيران على حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن التي تعتبر أحد محاور الأمن الغذائي، مع الإشارة إلى أنها توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه.

توفير السلع الأساسية

كما أوضح الوزيران أن الدولة تسعى لتوفير السلع الأساسية، مثل البيض والدواجن، بأسعار مخفضة للمواطنين. وأكدوا أهمية وجود قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض لضمان الاستقرار في السوق وتحقيق توازن بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

رفض استيراد البيض:

قرر الوزيران رفض جميع طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظًا على استقرار صناعة البيض المحلية، كما وجه وزيرا الزراعة والتموين الشكر لمنتجي البيض والدواجن، معبرين عن تقدير الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 162 و167 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 162 و164 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 159 و160 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 77 و79 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 88 و89 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 110 و111 جنيهات.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 72 و73 جنيهًا.

فرحة لكل أم.. انهيار في سعر كرتونة البيض قبل بدء الدراسة

أسعار الدواجن في مصر.. سعر الفراخ والبط اليوم الأثنين 16 -9-2024