سعر البيض داخل منافذ وزارة الزراعة بعد انطلاق مبادرة خفض الأسعار

أسعار البيض داخل منافذ وزارة الزراعة .. تعمل الحكومة جاهدة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، على ضبط أسعار البيض، من خلال منافذهما المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

ومن المتوقع أن تشهد أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة، تراجعا خلال الأيام المقبلة، بعد إطلاق مبادرة لطرح كرتونة البيض داخل منافذ وزارة الزراعة بسعر 150 جنيه وذلك بالتزامنومع عودة المدارس وزيادة الطلب على شراء البيض، حيث تحرص الأمهات على اعدادوالبيض لاطفالهم خلال أيام الدراسة.





أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

تصدرت أسعار البيض قبل شم النسيم، محركات البحث، على المنصات الالكترونية المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع حملات المقاطعة والدعوات التي نادت بمقاطعة شراء البيض والدواجن في محاولة من المصريين لاجبار التجار على تخفيض أسعار البيض، الذي ارتفعت بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية أسعار البيض وفقا لما أعلنته بورصة اسعار الدواجن.

سعر كرتونة البيض داخل منافذ وزارة الزراعة

عقد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة اجتماعات مع بعض منتجي بيض المائدة؛ لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.

طبق البيض بـ150 جنيه في منافذ وزارة الزراعة



وتم الاتفاق، في نهاية الاجتماع، مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة.

وأكد الوزيران أيضًا رفضهما كل طلبات استيراد البيض من الخارج؛ حفاظًا على صناعة محلية ناجحة.

أسعار البيض





مبادرة طرح البيض بأسعار مخفضة

وأكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها؛ باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ100 مليار جنيه، وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير؛ حيث يبلغ إنتاج مصر نحو 14 مليار بيضة مائدة ونحو 1،4 مليار طائر سنويًّا.ونوه الوزيران بأنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضًا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ ومنها الدواجن والبيض، ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة؛ لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

سعر كرتونة البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 162 و 164 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 162 و 167 جنيها.

والبلدي 159 و 160 جنيها للكرتونة.

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