طريقة تحضير البيض بالعجوة بالسمن البلدي.. إليك أفضل طريقة

طريقة تحضير البيض بالعجوة بالسمن البلدى.. تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية عن طريقة تحضير البيض بالعجوة بالسمن البلدي، تزامنا مع بداية موسم البلح، حيث تعد وجبه البيض بالعجوة وجبة أساسيا عند عشاق البلح بكل أنواعه.

وتعتبر وجبه البيض بالعجوة من الوجبات الخفيفة التي يلجأ إليها بعض الأفراد لتناول وجبه الفطور أو العشاء.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة تحضير البيض بالعجوة بالسمن البلدي.

طريقة تحضير البيض بالعجوة بالسمن البلدي

المكونات:

4 بيضات

200 جرام عجوة (تمر منزوع النوى)

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

رشة قرفة (اختيارى )

رشة ملح (اختياري)

طريقة التحضير:

1- تحضير العجوة: قومي بهرس العجوة جيدًا باستخدام شوكة أو يديكِ حتى تصبح ناعمة.



2- تسخين الزبدة : في مقلاة على نار متوسطة، ضعي ملعقة الزبدة أو السمن واتركيها حتى تذوب.

3- إضافة العجوة: أضيفي العجوة إلى الزبدة المذابة وقلّبيها لمدة 2-3 دقائق حتى تتجانس وتصبح لينة وسهلة التقليب.

4-إضافة البيض: اخفقي البيض في وعاء ثم أضيفيه إلى العجوة في المقلاة مع التقليب المستمر.

5- طهي البيض: استمري في تقليب البيض والعجوة حتى ينضج البيض تمامًا ويتجانس مع العجوة.

6- إضافة التوابل ، و يمكن إضافة رشة قرفة لتعزيز الطعم، أو القليل من الملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير البيض المقلي العادي



يرصد اليكم جريدة الموجز خلال السطور التالية طريقة تحضير البيض المقلي العادي.

طريقة تحضير البيض المقلي

المكونات

- 2 بيضة

- ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

- رشة ملح

- رشة فلفل أسود (اختياري)

طريقة التحضير:

1- تسخين المقلاة: ضعي المقلاة على نار متوسطة وأضيفي ملعقة الزيت أو الزبدة واتركيها حتى تذوب وتسخن جيدًا.

2ـ كسر البيض: كسّري البيض بلطف في وعاء أو مباشرة في المقلاة الساخنة، مع الحرص على عدم كسر الصفار إذا كنتِ ترغبين في بيض العيون.

3- طهي البيض:

إذا كنتِ تريدين البيض العيون، اتركيه يطهى دون تقليب حتى ينضج البياض تمامًا ويصبح الصفار لينًا حسب رغبتك.

- إذا كنتِ تفضلين البيض المخفوق، اخفقي البيض في وعاء قبل وضعه في المقلاة، ثم حرّكيه باستمرار حتى ينضج بالكامل.

4ـ التوابل: رشي رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

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