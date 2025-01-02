7 علاجات منزلية لعلاج احتقان الأنف.. متوفرة وغير مكلفة

علاجات منزلية لعلاج احتقان الأنف، يعتبر احتفان الأنف من المشكلات التنفسية التي تصيب الكثير من الأشخاص وخاصة في فصل الشتاء، ورغم توافر الأدوية والعقاقير بالصيدليات إلا أن البعض يفضل العلاجات المنزلية.

علاجات منزلية لعلاج احتقان الأنف

علاجات منزلية لعلاج احتقان الأنف، ويوضح الموجز في السطور التالية عدد من العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف أعراض احتقان الأنف وآثاره ومنها:

التهاب الجيوب الأنفية

استخدام بخار الماء والمحلول الملحي والراحة

علاجات منزلية لعلاج احتقان الأنف، ينصح الأطباء المصابين باحتقان الأنف بالتعرض للبخار، سواء كان بالاستحمام بالماء الدافيء، او استنشاق البخار من المشروبات الساخنة أو من خلال جهاز البخار، وذلك لترطيب الممرات الهوائية وتخفيف الألم وتحسين عملية التنفس.

يساعد المحلول الملحي إذا استخدم عند الاحتقان على إمداد الممرات الهوائية بالترطيب الكافي وتقليل الضغط على الجيوب الأنفية ومن ثم تهدئة الاحتقان، ويمكنك شراء محلول الملح من الصيدليات، ويمكنك تحضيره بالمنزل بوضع القليل من الملح الحالي من اليود مع كوب من الماء واستخدامه في بخاخ أو استنشاقه.

أخذ قسط من الراحة

يساعد الحصول على قسط من الراحة وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة في التخفيف من آثار احتقان الأنف

لأن الجسم أثناء النوم ينتج المزيد من كريات الدم البيضاء، المسئولة عن مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

رفع الرأس والترطيب وشرب كميات كبيرة من الماء

للتنفس بشكل أفضل عند النوم وتجنب زيادة الاحتقان لا بد من وضع وسادة أسفل الرأس لرفع الرأس أثناء النوم.

ولابد ممن يعاني من احتقان الأنف شرب كمية وفيرة من الماء، مع ضروة تناول المشروبات والأطعمة مثل حساء الدجاج، الخضراوات والفواكه، العصائر الطبيعية الخالية من السكر، المشروبات العشبية.

الاسترخاء وعمل كمادات باردة

يجب على من يعاني من احتقان الأنف ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، كما أن وضع الكمادات الباردة على الأنف من شأنه أن يساهم في تخفيف الاحتقان وترطيب الممرات الهوائية وتسكين الألم والشعور بالراحة.

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