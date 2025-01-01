أفضل الزيوت الطبيعية لحمام الزيت حسب نوع شعرك

يهتم الكثير من النساء على لمعان وحرير الشعر، لذا يجب تطبيق حمام زيت للشعر وخاصة عن الزيوت الطبيعية، وذلك بصفة مستمرة لأن أحيانًا يتعرض الشعر بسبب تغييرات الطقس للجفاف والضرر وبعض التلف ليكون باهت.

لذا يستعرض الموجز، طرق عمل حمام الزيت وأفضل الزيوت الطبيعية وفوائد الاستخدام، كالتالي:

حيث من أفضل الزيوت الطبيعية للحصول على شعر صحي وناعم وبه بعض من اللمعان زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الجوجويا وزيت إكليل الجبل أو زيت الأرغان أو زيت شجرة الشاي .

طريقة عمل حمام الزيت

تحضير حمام الزيت في المنزل بأسهل الطرق على النحو التالي:

مكونات حمام الزيت

أي زيت: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون أو زيت اللوز، أو غيرها.

إناء زجاجي.

قدر أكبر من الإناء الزجاجي.

ماء.

طريقة التحضير

قم بوضع كمية من الزيت في الوعاء الزجاجي

وضع الزيت اعتمادًا على طول شعرك وسمكه.

املأ نصف القدر بالماء وضعه على النار.

يضع الوعاء داخل القدر ويستمر الماء والزيت في الغليان.

قبل إزلته عن النار يجب التأكد من وصول الزيت لدرجة الحرارة المطلوبة.

الزيوت الطبيعية

طريقة تطبيق حمام الزيت على الشعر

ضع الزيت على الجزء المتبقي من الشعر.

استخدم مشط واسع الأسنان أو فرشاة شعر لإزالة كل العقد والتشابك من الشعر.

ضع منشفة حول كتفيك لحماية الملابس من بقع الزيت.

اغسل الشعر بشامبو لطيف وبلسم، ويمكن أن تحتاج لغسله بالماء الدافئ أولًا لإزالة الزيت.

ابدأ بتدليك فروة الرأس بالأصابع بحركات دائرية لطيفة مدة 5 - 10 دقائق.

لتوزيع الزيت بالتساوي اغمس الأصابع في الزيت وافركهما جيدًا.

اربط الشعر على شكل كعكة وارتدي قبعة الاستحمام.

اترك الزيت على الشعر لمدة ساعة

الزيوت الطبيعية

فوائد حمام الزيت

بعد توضيح طريقة عمل حمام الزيت، وأفضل أنواع الزيوت اعتمادًا على طبيعة الشعر، لا بد من التطرق للفوائد التي يعود بها حمام الزيت على الشعر، وهذه أبرزها:

منع تكون القشرة.

تغذية فروة الرأس.

الحد من تكسر الشعر.

زيادة كثافة الشعر.

زيادة لمعان الشعر وحيوتيه.

تحفيز نمو شعر قوي وصحي.

تغذية وتقوية أنسجة الشعر

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