الزيوت العطرية.. العلاج الطبيعي لـ الشخير أثناء النوم

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الشخير التي تؤثر على جودة النوم، ولكن يمكن التغلب عليها باستخدام الزيوت العطرية الطبيعية ،فالنوم الجيد يعتبر أساس الصحة العامة .

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

أسباب الشخير

بشكل عام يعد الشخير شائعاُ بين الرجال أكثر من النساء، وذلك لأن الرجال لديهم ممرات هوائية أضيق من النساء.كما يكون الشخير أكثر شيوعاً في منتصف العمر. بالإضافة لذلك هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الشخير وأبرزها :

الوزن الزائد.

النوم بشكل مسطح على الظهر.

الزوائد الأنفية.

تضخم اللوزتين.

الحمل.

شرب الكحول.

الاحتقان نتيجة الزكام أو الحساسية.

فوائد الزيوت العطرية في علاج الشخير

هناك عدة طرق لاستخدام الزيوت العطرية لعلاج الشخير وتحسين جودة النوم:

نشرها في الهواء واستنشاقها .

إضافة زيت مخفف إلى حمام ساخن .

إضافة بضع قطرات من الزيت إلى كوب من الماء والمضمضة لمدة 30 إلى 60 ثانية .

إضافة زيت عطري إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتدليكه على بشرتك.

إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المخفف إلى أسفل قدميك .

وأظهرت تجربة سريرية أولية نُشرت في Phytotherapy Research أن مزيجًا من الزيوت الأساسية يمكن أن يقلل بشكل فعال من الشخير لدى بعض الأشخاص، ولمعرفة المزيد عن الزيوت الأساسية التي يمكن أن تساعد في تقليل الشخير وتحسين جودة النوم، أورد موقع Boldsky ما يلي:

1. زيت اللافندر

ثبت أن استنشاق زيت اللافندر يحسن نوعية النوم، وكذلك التأثير الإيجابي في مكافحة اضطرابات النوم الخفيفة.

2. زيت الزعتر العطري

يحتوي زيت الزعتر العطري على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. وثبت أنه عند استخدام منفردًا أو مع مزيج من المركبات الطبيعية الأخرى المعززة للصحة يقلل من الشخير.

3. زيت النعناع العطري

يحتوي زيت النعناع العطري أيضا على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والتبريد. يمكن أن يساعد استنشاق زيت النعناع العطري في تنظيف الجيوب الأنفية وتسهيل عملية التنفس

4. زيت الليمون

يتم استخراج زيت الليمون الأساسي من قشور الليمون الطازج من خلال أسلوب العصر على البارد. وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن زيت الليمون الأساسي يمكن أن يساعد في علاج الشخير عند استخدامه إما كرذاذ زيت أساسي أو تركيبة غرغرة.

5. زيت الشمر

يتم استخراج زيت الشمر الأساسي عن طريق سحق بذور نبات الشمر ثم يستخلص الزيت من خلال عملية التقطير بالبخار. يحتوي زيت الشمر على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأنف والحنجرة وتحسين تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية.

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