وداعا للروائح الكيميائية ...5 زيوت طبيعية تعطيك عطرا رائعا

من المعتاد عند الكثيرين رش العطور التي تنتجها الشركات المعتمدة على المواد الكيميائية والمصنعة ولكن هناك من يخشي خطورة تلك التركيبات المتواجدة في هذه العطور على الصحة ويأملن بالعطور ذات المصدر الطبيعي لا الذي يحاول التشبه به، يقدم لكم الموجز 5 زيوت ذات رائحة طبيعية ومنعشة لتحصلي على عطر آسر وآمن على صحتك بحسب مانشره موقع Midimo

5 زيوت عطرية ذات المصدر الطبيعي

زيت الياسمين : الياسمين هي من اشهر النباتات المعروفة ليس فقط بجمالها الرقيق بل ايضا برائحتها الزكية مما جعل الزيت المشتق منها احد ى الزيوت التي توضع دوما من قبل مصنعي العطور في العديد من العلامات التجارية الخاصة بالعطور المصنعة لما له من عطر رائع جالب لاحساس الانتعاش والراحة واتقاء كل مايثير التوتر

القرفة : نبات القرفة ايضا من التي تتمتع ايضا برائحة جذابة مما جعل الزيت المشتق منها ذا شعبية ملحوظة بفضل الحيوية والبهجة التي تجلبها تلك الرائحة العطرية بعد رش بضع قطرات فقط

زيت البرتقال العطري: البرتقال ايضا من الفواكه التي تستطيع منها صنوع روائح رقيقة جاعلا منه عطرا يختلف عن الاخرون بمجرد تدليك الجسم ببضع قطرات منه يساهم بانتشار احساس بالهدوء والراحة كما ينشر رائحة طيبة حول الجسم بأكمله

النعناع :النعناع ايضا من النباتات ذات رائحة مهدئة نحد من انتشار التوتر في النفس وتمدك بالنشاط لاستغلال يومك بكل راحة

زيت الورد العطري:من الزيوت التي تتمتع برائحة رقيقة وجميلة حيث انه مجرد استنشاقه على الجسم يجعل انه تشعر كما لو زرع الورد بداخلك كما ينصح باستخدامه في روتين العناية بالبشرة كى تزيد من قوة انتشار الرائحة حولك

فوائد الزيوت العطرية للصحة

قد تصدم بذللك ليست فوائد الزيوت العطرية منحصرة في الناحية الجمالية فقط بل قد تعزز من صحتك العامة على السواء فقد نشر موقع Eating Well انه هناك بعضالزيوت العطرية التي تمدك تركيبتها بالعديد من العناصر المهمة لصحتك وكان هذا طبقا لدراسة وابحاث اقيمت من قبل علماء على الحيوانات وقد كشفت عن الاتي :

الزيوت العطرية معززة لجهازك المناعي :فقد اكتشف ان بعض الزيوت الاساسية كزيت اللافندر وشجرة الشاي قد تساهم في تنشيط بعض الخلايا المناعية وعلاج الالتهابات مما يساهم ايضا في تقوية الامعاء وتنشيطها معالحة للجروح : فقد اكتشف ان الزيوت العطرية منها الخزامى تحتوي عناصر مزيلة للميكروبات والبيكتيريا الناتجة عن الجروح وبالتالي علاجها وقدرتها ايضا من ظهور الندبات على جسدك وبشرتك مخلصة من التوتر والام الصداع : القادرة على اراحتك من الالم وتعزيز شعور الاسترخاء لديك و بشكل خاص زيت النعناع لتضمنه لمادة المنثول الفعالة في استرخاء العضلات والتخلص من الالام مهدئة لالام المعدة والجهاز الهضمي :لكن ليس عن طريق بلعها بل ان مجرد الاستنشاق يهدئ الام الامعاء وبشكل خاص الزنجبيل كونه منشط فعال للمعدة وواقي ومخفف من اعراض الامساك

اقرأ ايضا :فوائد مذهلة لخليط الثوم مع زيت الزيتون لصحة الجسم.. اعرفها

ماذا يحدث للجسم في عند تناول كوب من الماء الدافئ على الريق؟