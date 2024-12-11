عطور شتوية لا تقاوم.. إليك قائمة العطور القوية لهذا الموسم

تعتبر العطور جزءًا لا يتجزأ من إطلالة كل شخص، خاصة في فصلي الخريف والشتاء حيث تتطلب الأجواء الباردة عطورًا قوية ومميزة تبقى لفترة طويلة وتضفي شعورًا بالدفء والجاذبية.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز، لكِ أبرز 10 عطور شتوية قوية لن تستغني عنها في خزانتكِ.

أفضل 10 عطور شتوية قوية لا يمكن الاستغناء عنها

1. Chanel No. 5

يعتبر هذا العطر من أشهر العطور التي لا تبطل موضتها أبدًا. يتميز بتركيبته الفاخرة من الأزهار والروائح الدافئة مثل الورد، الياسمين والفانيليا، ما يجعله مثاليًا لأجواء الشتاء. يضفي لمسة من الفخامة والأنوثة.

2. Tom Ford Black Orchid

عطر غني ومعقد يمزج بين الروائح الغنية مثل البرغموت، اليوسفي، والمسك، ويحتوي على لمسة من الأزهار النادرة. هذا العطر مثالي للسهرات والمناسبات الخاصة في الشتاء، حيث يمتاز بلمسة من الغموض والجاذبية.

3. Dior Hypnotic Poison

يمثل هذا العطر سحرًا خاصًا في فصل الشتاء بتركيبته التي تجمع بين الفانيليا، اللوز، والياسمين. إنه عطر قوي ودافئ يجعل لكِ حضورًا لا يُنسى في الأجواء الباردة.

عطور شتوية

4. Yves Saint Laurent Black Opium

من أفضل العطور التي تتميز بمزيج من القهوة، الفانيليا، والياسمين، وهو عطر مثالي لمن تبحث عن مزيج من الدفء والجرأة. يناسب السهرات الشتوية والمناسبات الليلية.

5. Chloe Nomade

عطر جديد بنفحات الزهور والفاكهة، يجمع بين الدفء والأناقة. يضفي لمسة من الحيوية والتفرد في أيام الشتاء الباردة بفضل مكوناته الطبيعية مثل البلوط والورد.

6. Gucci Bloom

يجمع هذا العطر بين الأزهار البيضاء كالزنبق والياسمين، ويضفي لمسة أنثوية دافئة، مما يجعله مثاليًا للأجواء الشتوية. هو عطر ناعم وقوي في الوقت ذاته.

7. Creed Aventus

واحد من أكثر العطور فخامة التي تتسم بالدفء والرجولة. يحتوي على روائح الفواكه، المسك، والبتشولي، ما يجعله اختيارًا مثاليًا للرجال في الشتاء. إنه عطر طويل الأمد يناسب الأجواء الباردة.

عطور شتوية

8. Givenchy L'Interdit

عطر يجمع بين الروائح الزهرية والشرقية، مما يجعله قويًا ودافئًا. يتكون من مزيج من الياسمين، الميموزا، والمسك، ما يجعله مناسبًا للأيام الباردة والمناسبات الشتوية.

9. Hermès Terre d'Hermès

عطر خشبي دافئ، يجمع بين الروائح الترابية والحمضيات، مما يجعله مثاليًا للأجواء الباردة. يتمتع بقاعدة قوية من الأخشاب والتوابل التي تضفي لمسة من القوة والجاذبية.

10. Le Labo Santal 33

يُعد هذا العطر من أكثر العطور الخشبية انتشارًا، ويتميز برائحته الدافئة التي تجمع بين خشب الصندل، الجلد، والفانيليا. إنه عطر قوي ومناسب لفصل الشتاء، حيث يضيف لمسة من الأناقة والدفء.

عطور شتوية

اقرأ أيضًا:

ماسك الأرز للشعر .. علاج طبيعي لمشاكل الخصلات وفروة الرأس

روتين العناية بشعر العروس .. دليلك لاستعادة لمعان وحيوية الشعر قبل الزفاف