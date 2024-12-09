زيوت طبيعية للحفاظ على بشرة ناعمة خلال فصل الشتاء

العناية بالبشرة من الاساسيات التي تقوم بها كل امرأة للحفاظ على بشرتها على جمال البشرة واحدى صفات البشرة الجميلة طبقا لمعايير الجمال وهي نعومة البشرة لكن من المعروف أيضًا لدى الكثيرات ان البشرة تتأثر بالتقلبات الجوية خاصة خلال الشتاء ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل وطرق الحفاظ على البشرة.

زيوت طبيعية للحفاظ على نعومة البشرة

وتبحث العديدات عن طرق طبيعية للعناية ببشرتهن بدون اي مواد كيميائية قد تصاحب المنتجات المتواجدة في الاسواق للعناية بالبشرة ويوجد بدائل طبيعية عديدة منها :

زيت الارغان :زيت الارغان من الزيوت المشهورة بقدراتها السحرية في مجال العناية بالبشرة حتى اطلق عليه (الذهب السائل ) ويرجع هذا اللقب لاحتوائه على نسب وفيرة من الاحماض الدهنية الرئيسية كحمض اللينوليك وهذا يضمه كاحد الخيارات الرائعة للحصول على ترطيب مميز للبشرة الجافة خلال فصل الشتاء نتيجة عناصره المضادة للالتهابات ,ويمكن ان يقوم زيت الارغان بدور فعال في الحد من حساسية البشرة واحمرارها تحديدا في الايام شديدة الانخفاض في درجات الحرارة بالاضافة الى رفع انتاج الخلايا في البشرة والحد من انتشار الخطوط والتجاعيد في البشرة نظرا لاحتواءة على نسب وفيرة من فيتامين ج و مضادات الاكسدة مما يعطي البشرة الاشراق وامدادها بالصحة لوجود العديد من العناصر المغذية للبشرة به

زيت جوز الهند :يعتبر زيت جوز الهند احد افضل الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء بفضل قدرته على علاج عدة مشاكل متعلقة بجفاف البشرة والتشقق الناجم من البرودة الشديدة وانخفاض مستوى الرطوبة في البشرة لاحتواءه على العديد من العناصر المغذية للبشرة كالاحماض الدهنية المغذية التي تساهم في اختراق طبقات الجلد وعملية الترطيب الداخلي للبشرة مما يسرع في علاج الجفاف في البشرة كما يساهم زيت جوز الهند درع واقي للبشرة خسارة ترطيبها في حالة مواجهتها للهواء البارد والمساهمة في علاج التششقات الجلدية للمميزاته التي تشمل خصائص مضادة للالتهابات مما يجعله مناسبا لترطيب المناطق الحساسة في الجلد

زيت الافوكادو :من احدى الخصائص الرائعة في زيت الافوكادو هي تركبيته الممتلئة بالعديد من العناصر الغذائية للبشرة ووقايتها من البرودة والجفاف الناجم منها اذ تشمل تركيبة زيت الافوكادو على احماض دهنية كحمض الأوليك الذي ينتشر بعمق في طبقات الجلد ويساهم بشكل فعال في ترطيب البشرة وتنشيط الخلايا المنتجة للكولاجين مما يبقى الجلد مرنا ويقية من انتشار التجاعيد بفضل فيتامينات ج و سي اللذان يساهمان في وقاية من البشرة من الجفاف والتشققات كما يساعد ايضا في الحد من احمرار البشرة الملتهبة

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