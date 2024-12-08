احذر من هذا المرض .. علاج فعال لانتفاخ العين المفاجئ

يصعب تحديد ما هو أفضل علاج لـ انتفاخ العين، حيث إن اختيار العلاج المناسب يعتمد بشكل أساسي على سبب المشكلة الرئيسي، ففي بعض الحالات لا يشترط علاج تورم العيون أي تدخل طبي ويكتفي الأمر فقط بالعلاجات المنزلية الطبيعية.

وبالمقابل، يمكن أن يحتاج علاج انتفاخ العين من فوق أو من تحت أيضاً إلى إستخدام الأدوية، كالقطرات أو الحبوب الفموية، أو إجراء العمليات الجراحية.

وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير حول لكل ما يتعلق حول علاج فعال لانتفاخ العين المفاجئ .

علاج فعال لانتفاخ العين المفاجئ

علاج فعال لانتفاخ العين المفاجئ

وتتضمن أدوية علاج انتفاخ العين الآتي:

أولا قطرة الماء والملح:

يساهم استخدام قطرة الماء والملح للعين في غسل العين وإزالة الأوساخ، أو الأنسجة والخلايا الميتة، أو الإفرازات المتواجدة فيها، كما أنها مفيدة أيضاً في علاج انتفاخ العين بسبب الحساسية، حيث أنها تعمل على إزالة المهيجات ومسببات الحساسية من العين.

ثانياً مضادات الهيستامين:

تستخدم مضادات الهيستامين بهدف علاج انتفاخ العين وذلك بسبب الحساسية أو إلتهاب ملتحمة العين، حيث يتيح هذا النوع من الأدوية إما على شكل قطرات عين أو حبوب فموية، وكلا الخيارين يمكن استخدامهما كالتالي:

ومن الأمثلة على حبوب مضادات الهيستامين التي يمكن استخدامها:

- الدايفينهايدرامين.

- السيتريزين.

- اللوراتيدين.

- الفيكسوفينادين.

أضرار العلاج بالكورتيزون على العين

يعتبر استخدام الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، بما في ذلك القطرات، أو الحبوب، أو الحقن، وذلك كحجر أساس في عملية علاج تورم العيون الناتج عن عدة أسباب، ومنها:

-الحساسية.

-التهاب جفن العين.

-التهاب القرنية.

-التهاب ملتحمة العين التحسسي.

-الإصابة بدمامل العين.

-مرض غريفز.

-التهاب العين الفيروسي، مثل الهربس.

-الأكزيما.

العلاج بالمضادات الحيوية

تستخدم المضادات الحيوية لعلاج انتفاخ العين نتيجة الإلتهاب البكتيري الذي يحدث في جفن العين، أو ملتحمة العين، أو عظمة العين، ويتيح هذا النوع من الأدوية على شكل قطرات، أو مراهم، أو كريمات للعين، وفي بعض الحالات يمكن أن يحتاج العلاج لأخذ المضادات الحيوية عبر الفم أو الحقن.

علاج إنتفاخ العين طبياً وجراحيا:

مدرات البول، وذلك في حالات انتفاخ العين الناجمة عن تراكم السوائل فيها.

وأيضاً المضادات الفيروسية.

والعلاجات المناعية.

-الإصابة بدمامل العين.

-وتفريغ الخراجات المسببة لإنتفاخ العين.

-والإصابة بمرض غريفيز.

-والهربس النطاقي.

علاج انتفاخات العين بالمنزل

-أولا وضع كمادات دافئة أو باردة على العين لمدة 5 - 10 دقائق، وبمعدل 4 مرات يومياً.

-وأيضاً استخدام قطرات ترطيب العين المتاحة في الصيدليات دون الحاجة إلي وصفة طبية.

ويمكن إتباع التدليك اللطيف لمنطقة العين.

-أو تدليك جفن العين بزيت شجرة الشاي، حيث أنه يفيد في علاج انتفاخ العين بسبب التهاب الملتحمة.

-وبالإضافة إلي إمكانية وضع كمادات الشاي على العين.

-ورفع الرأس أثناء النوم من أجل تقليل احتباس السوائل في منطقة العين.

علاج انتفاخ العين

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