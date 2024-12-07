يعتبر حماية البشرة من الجفاف خلال فصل الشتاء أحد المشاكل التي تؤرق المرأة وتشغل ذهنها لوقت طويل حيث تخسر البشرة النعومة المكتسبة مع الرطوبة الطبيعية خلال فصل الصيف ويجعلها معرضة لخطر التشقق من البرودة القارسة والجفاف الذي يرتبط بها.

الأمر الذي يجعل حماية البشرة من الأساسيات التي تحرص عليها النساء وبشكل خاص في الشتاء للابقاء عليها صحية ونضرة وتتمتع بالاشراق عن طريق ممارسة روتين يومي خاص بالعناية بالبشرة يقيها من اضرار جو الشتاء البارد على البشرة ثم يسترد لها الترطيب اللازم.

وخلال هذا التقرير الموجز يرصد الروتين المثالي لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء والذي يأتي على النحو التالي:

ننشر الروتين المثالي لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

تنظيف وحماية البشرة بشكل هادئ على جلد البشرة من اساسيات العناية بالبشره فمن الافضل بالبدئ بوضع غسول هادئ على البشرة والذي تنعدم به نسبة الكبريتات والصابون القاسي بشدة على بشرتك للوقاية من خسارة الزيوت الطييعية بالاضافة لاحتواءه نسب كبيرة من العناصر الملطفة للبشرة وتساهم في في ترطيبها حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، ونظفي وجهك بماء فاتر، اذ إن الماء الساخن يزيد من جفاف البشرة، ثم، ابدأي بتجفيف وجهك بلطف بمنشفة ناعمة من خلال التربيت على المنشفة

حماية البشرة

استعمال التونر في عملية الترطيب، حيث أنه يساهم في اعداد البشرة لوضع Skin Care Products عليها ومدها بالقدره لامتصاصه بدون الاضرار بالبشرة كالكريمات والسيروم وغير ذللك ومن الافضل اختيار ماء ورد او الوفيرا

الترطيب العميق للبشرة من الخطوات الاساسية والهامة وعلى وجه خاص للبشرة الجافة اذا يساهم في ترطيبها بفعالية مما يقيها من الجفاف ومن اجل الوصول الى تلك النتيجة التي تسعى اليها الكثيرات استعملي مرطبا مكون من احدى هذه العناصر زبدة الشيا، أو السيراميد، أو الزيوت الطبيعية كزيت اللوز أو الأرغان

ترطيب الشفاه والايدي إذ قد تؤثر البرودة وجفاف الشتاء على جلد اليدان والكعبين ومايماثلهما من المنطاق التي يهمل العناية بها لذا حافظي عليها بمرطب ملائم لتلك المناطق

شرب كميات مناسبة من الماء، حيث ان الماء من المواد الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على اشراقها

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