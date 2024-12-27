المشروبات التي تزيد من حدة السعال.. تعرف عليها

السعال، كأحد الأعراض الشائعة التي تؤثر على جودة الحياة، يعد مشكلة صحية تتطلب عناية فائقة. يصاب البشر بالسعال نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك الالتهابات الحلقية، والتهاب الشعب الهوائية، والإصابات الفيروسية، أو حتى استنشاق الهواء البارد أو الجاف. في بعض الحالات، قد يكون السعال عرضًا لمرض خطير، لذلك من المهم فهم أسبابه وتقديم العلاجات الفعالة. في هذا السياق، من المهم التعرف على المشروبات التي قد تزيد من حدة السعال، وتجنبها لتحسين الصحة العامة .

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل من خلال هذا التقرير .

مشروبات تهيج السعال

قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، الدكتور طه بكري، إنه على رأس قائمة المشروبات التي تهيج السعال هي المشروبات المثلجة التي تحتوي على كميات هائلة من السكر، وهي:

1ـ المشروبات الباردة جدًا:

قد تسبب تهيج الحلق وتفاقم السعال، خاصة في حالات التهابات الجهاز التنفسي.

2- المشروبات الغازية:

لأنها تحتوي على غازات تهيّج الجهاز التنفسي والحلق، وقد تزيد من احتمالية السعال.

3- المشروبات التي تحتوي على الكافيين بكميات كبيرة

مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة، حيث يمكن أن تسبب الجفاف، مما يؤدي إلى زيادة تهيج الحلق.

4- المشروبات السكرية

لأن السكر من الأشياء التي تهيج السعال.

5- الكحوليات

لأنه يسبب جفاف الحلق، ويهيج السعال.

6- العصائر الحمضية

في حالة أن السعال مصحوب بارتجاع في المرئ، لأن الحمضيات، مثل البرتقال والليمون، يهيجان السعال ويزيدان الشعور بالحرقة في المعدة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.

بدائل مفيدة لتخفيف السعال

كشف استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي، عن البدائل المفيدة لتخفيف السعال، وتشمل:

1- الماء الفاتر.

2- الشاي الأخضر.

3- البابونج.

4- اليانسون.

5- الزنجبيل.

6- القرفة.

7- الزعتر.

8- الزنجبيل بالعسل.

9- الحليب الدافئ مع الكركم، لافتًا إلى أن هذه المشروبات تساعد في ترطيب الحلق وتهدئة السعال بشكل طبيعي.

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