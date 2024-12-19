تعرف على فوائد وأضرار الشاي الأخضر للجسم وللصحة العامة

مشروب الشاي الأخضر واحدًا من أكثر المشروبات المنتشرة في العالم، حيث يتواجد بشكل واسع في بين الناس نظرًا لفوائده الصحية العديدة.

و الشاي الأخضر يأتي من أوراق نبات "الكاميليا الصينية"، حيث تتميز من محتواها العالي من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية.

وبالرغم من ذلك فإن الشاي الأخضر مثله ممثل أي منتج غذائي، فهو لع فوائد وأضرار يجب أخذها في الاعتبار وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز فوائد واضرار الشاي الأخضر.



فوائد الشاي الأخضر

1-ملئ بمضادات الأكسدة

الشاي الأخضر يحتوي على العديد من مركبات “الفلافونويد والبوليفينول”، والتي تعمل على محاربة مضادات أكسدة، فهي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يساعد على خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



2- تحسين وظائف الدماغ والتركيز



وأكدت الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن من الوظائف الدماغية ويعزز مت التركيز، حيث يحتوي على الكافيين والأحماض الأمينية مثل حمض L-theanine، الذي يعزز الانتباه ويقلل من التوتر.

3- يدعم صحة القلب

يمكن لشاي الأخضر أن يكون له تأثيرًا إيجابيًا على صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، فهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



4- يساعد في فقدان الوزن

وأكدت بعض الأبحاث العلمية إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، مما يجعله خيارًا متاحًا بين الناس الذين يسعون لفقدان وزنهم.

5- التقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض

كما أكدت الدراسات العلمية والتقارير إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا، وايضًا مرض الزهايمر.





الشاي الأخضر

أضرار الشاي الأخضر

1- يحتوى على الكافيين

على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، إلا أن استهلاكه بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الأرق ،وزيادة معدل ضربات القلب وهذا يضر الانسان.

2- مشاكل في على الجهاز الهضمي

كما يمكن أن يسبب الشاي الأخضر في بعض الأحيان مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو اضطرابات المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

3- تداخله مع بعض الأدوية

كما من الممكن أن يتفاعل الشاي الأخضر مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم أو بعض أدوية ضغط الدم، ففي هذه الحالة الأفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

4- زيادة خطر السموم

وفي بعض الحالات، قد تحتوي مكملات الشاي الأخضر على مستويات عالية من مركبات معينة قد تكون سامة فتتاو بكميات كبيرة للغاية.

وفي الختام الشاي الأخضر يمكن أن مشروبًا صحيًا ويقدم العديد من الفوائد للجسم، ولكن من المهم تناوله بشكل معتدل وبسيط.



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