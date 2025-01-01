فوائد الإقلاع عن التدخين .. رحلة التحسن من أول ساعة وحتى 12 شهرًا

يعتبر التدخين أكثر العادات الشائعة بين الأشخاص، كما أن تدخين السجائر عادةً م العادات التي تؤدي إلى التسبب بأضرار عديدة لأعضاء الجسم المختلفة، كما أن له أثر كبير على الصحة العامة للفرد المدخن ولكن ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟

فوائد الإقلاع عن التدخين

لذلك يستعرض الموجز، أسباب التي تحدث توقف عند التدخين، كالتالي:

ما هي الآثار التي تبدأ في الظهور بعد الإقلاع عن التدخين والتي تكون بشكل فور ظهوره على الجسم والتي تأتي كالتالي:

بعد ساعة واحدة

في أقل من ثلث ساعة من بعد قيام الفرد بتدخين آخر سيجارة، يحدث الآتي:

يبدأ معدل ضربات القلب بالانخفاض

ثم يعود القلب لمعدله الطبيعي.

يتأثر ضغط الدم فهو يبدأ بالانخفاض.

تحسن في الدورة الدموية.

بعد 12 ساعة

بعد 12 ساعة أيّ نصف يوم من وقت الإقلاع عن التدخين، يحدث ما يأتي:

ينظف الجسم تلقائي من أول أكسيد الكربون الزائد من تدخين هذه السجائر السابقة.

بعد طبيعة أكيد الكربون يكزن هناك زيادة في مستويات الأكسجين في الجسم.

فوائد الإقلاع عن التدخين

بعد يوم واحد

استكمالًا للإجابة عن سؤال ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟ فإنه بمجرد مرور يوم واحد من وقت إقلاع الفرد عن التدخين يحدث الآتي:

ينخفض الدم مما يساعد الشخص الحماية من الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم الناتج عن تدخين السجائر.

يقوم الجسم في ذات الوقت بزيادة مستويات الأكسجين في الجسم، فذلك يسهل من ممارسة بعض التمارين البدنية، بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب.

فوائد الإقلاع عن التدخين

بعد يومين

بعد يومين اثنين من وقت الإقلاع عن التدخين يبدأ الفرد بملاحظة أن إحساسه في التذوق والشم أصبح متزايدًا بالمقارنة مع إحساسه السابق، وذلك بسبب شفاء الأعصاب المسؤولة عن حاستي الشم والتذوق بعد التوقف عن استخدام الدخان.

خلال أسبوعين من الإقلاع عن التدخين

ربما ما زلت تتساءل ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟ في الواقع بعد مضي 72 ساعة من التوقف عن التدخين تبدأ أعراض الانسحاب القصوى بالانخفاض على الرغم من رغبة المدخن السابق الشديدة بالتدخين.

وهناك آثار إيجابية تظهر على الفرد بعد أسبوعين من الإقلاع عن التدخين ومنها:

يبدأ بالتنفس بشكل أفضل وأسهل من السابق.

تتحسن الدورة الدموية عنده.

تقل الرغبة لدى الفرد بالتدخين.

فوائد الإقلاع عن التدخين

خلال 3 أشهر من الإقلاع عن التدخين

سيبدأ تحسن ظاهر على الرئتين وعلى وظائفها أيضًا، كما يظهر بعض التحسن على المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن الخفيف إلى المتوسط، إلا أن الفرد المصاب بالانسداد الرئوي المزمن الشديد ستبقى حالته مستقرة بشكل نسبي.

فوائد الإقلاع عن التدخين

في نهاية العام الأول من الإقلاع عن التدخين

بعد مضي هذه الفترة من ترك الفرد للدخان ستصبح معدلات تدهور وظائف الرئة في حالة تحسن، أيّ من الممكن أن تكون قد وصلت إلى مستويات شبه طبيعية خاصةً للأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن الخفيف إلى المتوسط.

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