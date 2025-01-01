ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت في الشتاء؟.. فوائد لن تتخيلها

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت، يعتبر اللفت من الخضروات الشتوية الرائعة، والذي يتميز بمذاق خاص عند وضعه كنوع من أنواع المقبلات على سفرتك، أو حتى شويه.

وفي هذا الموضوع يستعرض الموجز فوائد اللفت التي سوف يجعلك تجعليه عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي.

فوائد اللفت

دور اللفت في تعزيز المناعة

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت، بحسب موقع “ draxe ”، يحتوي اللفت على كمية كبير من فيتامين سي، المعروف بدوره في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، وبجانب تعزيز المناعة يعمل فيتامين سي الموجود في تقليل مدة الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد، ويحمي من أمراض أخرى مثل الملاريا والالتهاب الرئوي.

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت، يحتوي اللفت على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

يحمي القولون من السرطان

كشفت بض الدراسات أن الألياف الموجودة في اللفت تساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

ويدعم اللفت كذلك صحة القلب بفضل احتوائه على مضادات أكسدة تحمي القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يشير خبراء التغذية إلى أن الألياف الموجودة في اللفت تمنحك الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يساعدك على التحكم في شهيتك وفقدان الوزن، كما أنه يعمل على حرق الدهون.

وبجانب أن اللفت يستخدمه أغلب الناس كمخلل ولكن يمكن طهيه بطرق أخرى عن طريق سلقه أو شويه.

لشوي اللفت عليك باتباع هذه الخطوات:

احضري ثمار لفت كبير الحجم، زيت زيتون، ملح وفلفل أسود، أعشاب طازجة مثل الزعتر، الروزماري، أو الثوم المفروم ويمكنك الاستغناء عنها، ثم سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

اغسلي اللفت جيدًا وجففيه. قطعي اللفت إلى شرائح سميكة أو مكعبات متوسطة الحجم، ثم ضعي شرائح اللفت في وعاء، وأضيفي زيت الزيتون، الملح، والفلفل الأسود واخلطي جيدًا حتى تتغطى جميع القطع بالتتبيلة، مع الأعشاب.

رصي شرائح اللفت على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح اللفت طريًا ويحمر قليلاً.

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