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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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صحة وجمال

فوائد شوربة الخضار في الشتاء.. تقوي المناعة وتقاوم الأمراض

شوربة الخضار
شوربة الخضار

فوائد شوربة الخضار، تعتبر شوربة الخضار من الوجبات الصحية والخفيفة والتي دائمًا توصف للمرضى بوجه عام، وللمصابين بنزلات البرد لتخفيف أعراضه. 
ويوضح الموجز في السطور التالية فوائد شوربة الخضار في الشتاء، وطريقة تحضيرها بطريقة بسيطة. 

شوربة الخضار

ما هي فوائد شوربة الخضار؟

فوائد شوربة الخضار، تحتوي شوربة الخضار بفضل المكونات التي بها على الكثير من العناصر الغذائية، كما أنها وجبة بها الكثير من الفوائد الصحية، مثل: 
فوائد شوربة الخضار، تقوية المناعة ومقاومة الأمراض وخاصة في فصل الشتاء حيث تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا.
تعمل شوربة الخضار على ترطيب الجسم بفضل نسبة السوائل التي تحتوي عليها، من الشوربة والخضراوات.
وجبة مثالية لمن يعانون من مشكلات في الهضم أو المعدة بوجه عام، حيث تعتبر وجبة خفيفة سهلة الهضم.
تعمل شوربة الخضار على توفير الطاقة اللازمة للجسم، وبفضل غناها بالألياف تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم.

وبجانب فوائدها الصحية فإن شوربة الخضار تعمل على تدفئة الجسم من الداخل مما يجعلها خيار مثالي لوجبة في فصل الشتاء، كما أنها سهلة التحضير ويمكن استخدام كل الخضراوات المفضلة لدى من يتناولها. 

طريقة تحضير شوربة الخضار 

احضري ثمرة بطاطس وثمرة بصل صغيرة، ثمرة من الكوسة، ومثلها من الجزر، وقليل من البزلاء، والفاصوليا الخضراء، ويفضل أن يكونوا طازجين. 
اغسلي الخضراوات المذكورة جيدًا بالماء، ثم قطعيها تقطيع صغير وفي وعاء على النار المتوسطة ضعي قطعة من الزبد ثم أضيفي الخضراوات كلها في الوعاء، استمري في تقليب المكونات جيدًا مدة دقيقتين، ثم أضيفي الشوربة سواء كان دجاج أو لحم، ضعي كمية مناسبة من الملح والكمون والفلفل الأسود، واتركيها حتى تنضج وقدميها ساخنة، مع قطعة من الدجاج المسلوق. 

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وفي حالة عدم الرغبة في إضافة شوربة الدجاج أو اللحم لتجنب الدهون أو لكونك تتبع نظام غذائي معين، فيمكن الاكتفاء بإضافة الماء فقط مع القليل من التوابل. 
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