فوائد لا تعرفها عن الفلفل الأحمر الحار.. صديق الشتاء لحرق الدهون

يتناول العديد من الأشخاص الفلفل الأحمر الحار لارتباطه بعدد من الفوائد الصحية، أبرزها المساهمة في إنقاص الوزن.

ويُعتقد أن المركب الفعّال "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الأحمر الحار يعزز عملية حرق الدهون ويقلل الشهية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى تحسين وزنهم خلال فصل الشتاء.

طرق استخدام الفلفل الحار لحرق الدهون في الشتاء

ويمكنك دمج الفلفل الأحمر الحار في نظامك الغذائي بعدة طرق سهلة ومبتكرة، يستعرضها الموجز على النحو التالي..

1. إضافة مسحوق الفلفل الحار إلى المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الماء الدافئ.

2. إدخال الفلفل الحار في وصفات الطعام، سواء كان مطهوًا أو طازجًا، للحصول على نكهة لذيذة وفوائد صحية.

3. مزج الفلفل الحار مع العصائر الطبيعية لتحضير مشروبات دافئة تُعزز حرق السعرات الحرارية.

كيف يعمل الكابسيسين على حرق الدهون؟

وتشير دراسة أُجريت في عام 2021 إلى أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الأحمر الحار يساهم في إنقاص الوزن من خلال:

- تعزيز حرق الدهون الداخلية.

- زيادة الشعور بالشبع والامتلاء.

- رفع معدل حرق السعرات الحرارية اليومي.

وفي مراجعة عام 2017، وُجد أن الكابسيسين يعمل على تنشيط الدهون البنية في الجسم، وهي نوع من الدهون المسؤولة عن توليد الحرارة والحفاظ على دفء الجسم، ويُعرف هذا النشاط بعملية التوليد الحراري، التي تسهم في استهلاك مزيد من السعرات الحرارية.

كما أظهرت دراسة أخرى في عام 2018 أن تناول 4 ملليغرام من مكملات الكابسيسين يوميًا على مدى 12 أسبوعًا قد يساعد في تقليل نسبة الدهون في الجسم، وتحسين معدل الأيض الأساسي (BMR)، ما يُسهم في الحفاظ على فقدان الوزن.

الفلفل الأحمر الحار

هل يمكن للفلفل الحار أن يحل محل المكملات الغذائية؟

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تُركّز الدراسات غالبًا على مكملات الكابسيسين وليس الفلفل الحار نفسه، لا توجد حتى الآن توصيات دقيقة بشأن الكمية المثلى من الفلفل الأحمر الحار لتحقيق هذه الفوائد، إذ تتفاوت الكميات المدروسة بين 6 و135 ملليجرام.

ومن المهم ملاحظة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، بما في ذلك مكملات الكابسيسين.

هل الفلفل الحار حل سحري؟

على الرغم من فوائده المذهلة، لا يُعتبر الفلفل الأحمر الحار بمثابة الحل السحري لفقدان الوزن، بل يُنصح بأن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يشمل التمارين الرياضية والنوم الكافي، ولكن تذكر دائمًا أن تحقيق أهدافك الصحية يتطلب التزامًا مستدامًا وجهدًا يوميًا.

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