تناول ملعقة من السمسم يوميًا.. طريقك إلى فوائد صحية خارقة

في عالم يسعى فيه الكثيرون لتحسين صحتهم من خلال التغذية السليمة، تتصدر حبات السمسم قائمة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتمنحه الطاقة، بفضل تركيبته الغنية، أصبح السمسم جزءًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية الصحية، وفي هذا التقرير يسلط الموجز الضوء على الفوائد الصحية لتناول السمسم يوميًا، وفقًا للدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية.

فوائد مذهلة لتناول ملعقة من السمسم يوميًا

السمسم يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، إليك أبرز الفوائد التي يقدمها الموجز، على النحو التالي..

تعزيز صحة القلب: يساعد السمسم في تحسين صحة القلب بفضل تأثيره الإيجابي على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

فعالية مع أدوية السكري: يعزز السمسم من تأثير الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري.

خفض الكوليسترول: يعمل السمسم على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

مكافحة السرطان والالتهابات: يمتلك السمسم خصائص مضادة للأكسدة تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تقوية العظام: يساهم محتوى السمسم العالي من الكالسيوم في تحسين صحة العظام وعلاج هشاشتها.

السمسم

تحسين صحة الفم: بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد السمسم في الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

دعم الجهاز التنفسي: يُقلل السمسم من خطر الإصابة بالربو ويُحسّن صحة الجهاز التنفسي.

تقليل ضغط الدم: يساهم السمسم في خفض ضغط الدم المرتفع.

فوائد للحوامل والأطفال: يمد المرأة الحامل بالعناصر الغذائية الضرورية ويعزز نمو العظام لدى الأطفال.

تعزيز الطاقة: بفضل سعراته الحرارية العالية، يمنح السمسم الجسم طاقة مستدامة.

حقيقة تناول السمسم على الريق

يعتقد البعض أن تناول السمسم على معدة فارغة يعزز فوائده الصحية، لكن الدكتور كريم جمال يؤكد أن هذا الادعاء غير مدعوم علميًا.

السمسم يُقدم نفس الفوائد بغض النظر عن توقيت تناوله، سواء كان في وجبة الإفطار، ضمن السلطات، أو مع المخبوزات.

الفرق بين السمسم الأبيض والبني

يختلف السمسم الأبيض عن البني في اللون والطعم، إلا أن قيمتهما الغذائية متطابقة، فيما يُعرف السمسم الأبيض بنكهته الخفيفة، بينما يُعتبر السمسم البني أكثر تركيزًا في النكهة بسبب تعرضه للحرارة.

تحذير.. الإفراط قد يؤدي إلى السمنة

رغم فوائد السمسم العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب سعراته الحرارية المرتفعة، ويُفضل تناوله بكميات معتدلة لتحقيق التوازن بين الاستفادة من فوائده وتجنب زيادة الوزن.

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