ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب .. متى يجب القلق؟

ارتفاع الحرارة أو ما يسمي بـ"الحمى"، لا تعد مرض بحد ذاته، ولكن هو يعتبر ناتج عن الجسم الذي يقاوم مرض، والتي تقوم بتحفيز الجهاز المناعي بإرسال خلال الدم البيضاء، وذلك بسبب العدوى، فسؤال هنا ماذا عن ارتفاع الحرارة عند الاطفال بدون سبب؟.

ويستعرض الموجز، كل ما يتعلق بارتفاع الحرارة بدون سبب عند الأطفال والمعروفة بالحمى مجهولة المصدر"Fever of unknown origin"، على النحو التالي:

ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب

يعتبر من الشكاوى الشائعة بين الأطفال هي ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38.3 درجة مئوية وذلك لمدة تتراوح بين 10 - 21 يوم أو بشكل متكرر وبدون أسباب واضحة بعد الفحص الأولي للطفل، وهذا ما يعرف بحالة ارتفاع الحرارة بدون سبب، وفي الحقيقة، تعد هذه المشكلة من أكثر الحالات التي تشكل تحديًا في التشخيص.

أعراض ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب

ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وهناك أعراض تظهر بدون سبب ظهور على الأطفال والتي جاءت على النحو التالي:

الطفل غير نشيط كالمعتاد أو غير ثرثار.

لا يشعر الطفل بالعطش ولا الجوع كما أنه يكون دائما

تعرق الطفل أو إصابته بالقشعريرة.

شعور الطفل بالانزعاج وتصرفه بطريقة غير معتادة.

الشعور بدفء أو سخونة الطفل.

هناك أعراض تظهر على الطفل وتمهل الأطباء في معرفة السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة، والتي جاءت كالتالي:

احتقان الجيوب الأنفية.

التهاب الحلق.

الضعف

السعال.

التعب.

الحكة.

ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب

أسباب ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب

الإصابة بأحد الأمراض المعدية: مثل السل، أو الحمى الناتجة عن خدوش القط.

الإصابة بأحد الأورام الخبيثة: مثل سرطان الدم، أو سرطان الغدد الليمفاوية، أو سرطان البنكرياس، أو أنواع السرطان الأخرى.

الإصابة بأحد الأمراض منها مرض التهاب الأمعاء والذئبة.

وهناك أسباب تؤدي لاضطرابات الدماغ، أو تناول بعض الأدوية، أو التعرض لضربة شمس، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو التهاب الشغاف، أو التهاب الكبد.

ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب

علاج الطفل في حال وصلت درجة حرارته 39 درجة مئوية

إعطاء الطفل أدوية لخفض درجة الحرارة، مثل: الأيبوبروفين، أو الأسيتامينوفين ومن الضروري التنويه لتجنب إعطاء الطفل الأسبرين؛ لأنه يرتبط بمتلازمة نادرة عند الأطفال تعرف بمتلازمة راي.

الحرص على ارتداء الطفل لملابس خفيفة، إذ تحبس الملابس الزائدة الحرارة في الجسم.

تشجيع الطفل على شرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.

تجنب استخدام الكحوليات لتخفيض درجة حرارة الطفل.

منح الطفل حمامًا فاترًا، وتجنب استخدام الماء البارد.

ارتفاع الحرارة عند الأطفال بدون سبب

متى يجب تلقي الطفل للعناية الطبية الفورية؟

يجب أن يتلقى الطفل العناية الطبية الفورية في حال ارتفاع درجة الحرارة عن 40.6 أو ظهور الأعراض التالية:

بكاء الطفل أو انزعاجه.

تصلب العنق.

ظهور طفح جلدي

ضيق التنفس.

عدم القدرة على البلع.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

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