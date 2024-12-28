فيروس جدري القرود..هل تشكل سلالة 1ب خطرًا عالميًا؟

فيروس جدري القرود.. في ظل تزايد تفشي الفيروسات وخاصة في فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتغييرات الطقس في الدول، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا اليوم عن الوباء المنتشر لـ فيروس جدري القرود حاليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث وصفته بـ "المثير للقلق" لانتشاره بكثرة كما أنه يوجد من هذا الوباء وتسمي بـ السلالة 1ب في قارة الأفريقية.

فيروس جدري القرود

وأضحت منظمة الصحة العالمية قائلة: "لا يزال الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود، في أفريقيا مثيرا للقلق بشكل خاص، ولا يزال عدد حالات الاصابة مرتفعا" وفقًا لما نشرته مجلة "جون افريك" الفرنسية.

وقالت الصحة العالمية، أن تفشي وباء فيروس جدري القرود، بشكل خاص " في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندا".

أنه تم الإبلاغ عن 2726 حالة اصابة بفيروس جدري القرود مؤكدة جديدة". في نوفمبر 2024 كما تم تأكيد 13769 حالة إصابة في 20 دولة أفريقية، مع تسجيل 60 حالة وفاة، مشيرة أن آخر الشهر تتوفر بيانات عالمية كاملة عن وباء فيروس الجدري.

كما تظل دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر تضررًا من هذا فيروس جدري القرود والتي تم تسجيل 9513 حالة اصابة مؤكدة.

فيروس جدري القرود

أعراض فيروس جدري القرود

ويأتي أعراض فيروس جدري القرود وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، على النحو التالي:

ألم في العضلات

ارتفاع في درجة الحرارة

وآفات جلدية تأخذ عمومًا شكل بثرات.

فيروس جدري القرود

وتعرف ان سلالة 1b MPXV هي الأكثر إثارة للقلق كما أنه ينتقل "بشكل رئيسي بين الشباب عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، وغالبًا ما يكون جنسيًا"، وفقًا لأحدث وثيقة لمنظمة الصحة العالمية.

سلالة 1ب من فيروس جدري القرود

وتم رصد حالات إصابة بالسلالة 1ب من فيروس جدري القرود، في دول منها : حسب الترتيب الزمني، هي السويد وتايلاند والهند وألمانيا والمملكة المتحدة "ولا سيما أيرلندا الشمالية" والولايات المتحدة وكندا وباكستان.

فيروس جدري القرود

نصائح الوقاية من سلالة 1ب من فيروس جدري القرود

ويستعرض الموجز، نصائح الوقاية من سلالة 1ب من فيروس جدري القرود، على النحو التالي:

تجنب الاتصال الجسدي المباشر

غسل اليدين بشكل متكرر

تجنب الأماكن المزدحمة

تعزيز الوعي المجتمعي.

الالتزام بالإجراءات الصحية في المجتمع

تجنب الاتصال بالحيوانات البرية

مراقبة الأعراض المبكرة

استشارة الأطباء عند الحاجة.

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