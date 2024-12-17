"الصحة العالمية" تحذر من فيروس مميت.. والسبب الخفافيش والكلاب

وجهت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا هامًا للمواطنين حول العالم من "فيروسات ليسا" التي تنتمي إلى عائلة رهابيدوفيروسيات.

وكشف منظمة الصحة العالمية عن خطورة هذا الفيروس مشيرة إلى أن داء الكلب يُعد الأبرز والأكثر خطورة من بينها.

كما يُعد فيروس داء الكلب من الأمراض العصبية الفتاكة التي تُسبب الوفاة في حال عدم تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب.

فيروس داء الكلب.. مرض عصبي قاتل

وذكرت منظمة الصحة العالمية أيضًا أن داء الكلب هو واحد من أخطر الأمراض العصبية المعروفة، حيث يُصيب الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى أعراض عصبية حادة قد تكون مميتة، وإذا لم يتم العلاج بشكل سريع وفعال، قد يؤدي المرض إلى الوفاة.

كيف ينتقل فيروس داء الكلب؟

تُعد الخفافيش الخزان الأساسي للفيروسات في عائلة ليسا، حيث يمكنها نقل المرض إلى البشر أو الحيوانات الأخرى من خلال اللدغات أو ملامسة سوائل الجسم،كما يمكن أن ينتقل الفيروس عبر عضة أو خدش من حيوان مصاب، مثل الكلاب أو الحيوانات البرية.

أعراض داء الكلب

تبدأ أعراض داء الكلب عادة بحمى وألم في منطقة الإصابة، ثم تتطور إلى مشاكل عصبية خطيرة مثل:

الاختلاج

الشلل

الهذيان

الوقاية من داء الكلب.. خطوات حيوية للحماية

توصي منظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات التالية للوقاية من داء الكلب، والتي يستعرضها الموجز على هذا النحو..

التطعيم الوقائي ضد داء الكلب، يُعد التطعيم الوسيلة الأهم للوقاية من الفيروس.

تجنب التعامل مع الحيوانات البرية، خاصةً الخفافيش، لتقليل فرص الإصابة.

تطعيم الحيوانات الأليفة؛ لضمان عدم انتشار المرض.

العلاج الفوري، في حال التعرض لعضة أو خدش من حيوان يُشتبه بإصابته.

الخفافيش

فيروسات ليسا الأخرى.. تهديدات إضافية

بالإضافة إلى فيروس داء الكلب، تم اكتشاف فيروسات أخرى في الخفافيش مثل..

فيروس ليسا الخفاش الأسترالي

فيروس ليسا الخفاش الأوروبي

تسبب هذه الفيروسات أمراضًا مشابهة لداء الكلب، مما يعزز من خطر انتشارها وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة.

حصيلة داء الكلب السنوية.. وفاة 59 ألف شخص

يتسبب داء الكلب في وفاة حوالي 59 ألف شخص سنويًا، مع أعلى معدلات الوفاة في إفريقيا وآسيا. يُشكل الأطفال دون سن الخامسة عشرة حوالي 40% من ضحايا المرض.

انتشار فيروس داء الكلب في إفريقيا

في إفريقيا، تم تحديد سبعة أنواع من فيروسات ليسا، منها:

RABV: فيروس داء الكلب النموذجي

DUVV: فيروس دوفينهاج

LBV: فيروس ليسا خفاش لاغوس

MOKV: فيروس ليسا موكولا

IKOV: فيروس ليسا إيكوما

SHIBV: فيروس ليسا خفاش شيموني

فيروس ليسا ماتلو: نوع مُفترض

كيفية دخول الفيروس وانتشاره

ينتقل فيروس داء الكلب عبر اللعاب الملوث بالفيروس من خلال عضات أو خدوش من الحيوانات المصابة. يبدأ الفيروس بالتكاثر في الخلايا العضلية، ثم ينتقل إلى الجهاز العصبي المحيطي قبل أن يصيب الدماغ والجهاز العصبي المركزي.

الأشكال السريرية لمرض داء الكلب

داء الكلب يتجلى في شكلين رئيسيين..

الشكل الدماغي: يتميز بالهياج والهذيان والاختلاجات.

الشكل الشللي: يتسبب في ضعف العضلات والشلل التدريجي.

تُعزى الأعراض العصبية بشكل رئيسي إلى اختلال في وظائف الميتوكوندريا، وليس فقط نتيجة لموت الخلايا العصبية.

الطريق للقضاء على داء الكلب

على الرغم من خطورة داء الكلب، إلا أن المرض قابل للوقاية من خلال التطعيم، ونجحت العديد من الدول في القضاء على داء الكلب البشري المنقول عبر الكلاب بفضل برامج التطعيم المكثفة.

وتسعى منظمة الصحة العالمية؛ لتحقيق القضاء العالمي على داء الكلب البشري المنقول بالكلاب، وذلك من خلال تعزيز التوعية وتطبيق استراتيجيات التطعيم الفعالة.

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