البلغم الأصفر.. تعرف علي أسبابه وطرق علاجه المنزلية والدوائية

البلغم الأصفر هو إفراز مخاطي ينتجه الجهاز التنفسي كرد فعل مناعي غالبًا لعدوى أو مشكلة صحية معينة، وقد يشير ظهوره إلى وجود مشكلات مثل التهابات الجهاز التنفسي أو غيرها من الحالات الصحية.

في هذا التقرير، بستعرض الموجز أبرز أسباب البلغم الأصفر وكيفية التخلص منه بطرق منزلية ودوائية، وفقًا لنصائح أطباء مختصين.

أسباب البلغم الأصفر

يقول الدكتور طه بكري، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية، إن البلغم الأصفر قد ينتج عن عدد من الأسباب، منها:

1. التهابات الجهاز التنفسي:

مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يظهر اللون الأصفر نتيجة استجابة الجهاز المناعي لعدوى فيروسية أو بكتيرية.



2. التهاب الجيوب الأنفية:

يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى انسداد الأنف واحتقانه، مما يتسبب في تراكم المخاط الذي يتحول إلى اللون الأصفر.



3. التهاب الشعب الهوائية:

يمكن أن يكون البلغم الأصفر نتيجة التهاب الشعب الهوائية، سواء كان الالتهاب مزمنًا أو حادًا.

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4. الالتهاب الرئوي:

ينتج عن الالتهاب الرئوي تراكم البلغم الأصفر أو الأخضر بسبب العدوى الشديدة في الرئتين.



5. الحساسية:

مثل حساسية الأنف أو الربو، حيث يؤدي تراكم خلايا الدم البيضاء إلى تغير لون البلغم.



6. التدخين:

يؤدي التدخين إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة إفراز البلغم، الذي يتحول إلى اللون الأصفر.

طرق علاج البلغم الأصفر

العلاج المنزلي

1. شرب السوائل الدافئة:

تناول الأعشاب مثل الزنجبيل أو اليانسون، أو مشروب الماء الدافئ مع الليمون والعسل يساعد على تخفيف البلغم وتسهيل التخلص منه.



2. استنشاق البخار:

يعمل البخار على ترطيب الشعب الهوائية وتقليل الاحتقان، مما يسهم في طرد البلغم.



3. الحصول على الراحة:

يساعد النوم الكافي والراحة على تعزيز مناعة الجسم، ما يسرّع عملية التعافي.

العلاج الدوائي تحت إشراف الطبيب

1. مذيبات البلغم:

تعمل على تسهيل خروج البلغم من الجهاز التنفسي.



2. مضادات الاحتقان:

تُستخدم لتخفيف انسداد الأنف وتسهيل التنفس.



3. المضادات الحيوية:

تُصرف فقط في حال كانت العدوى بكتيرية، ويجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

نصائح للوقاية وتقوية المناعة

تجنب التدخين السلبي والإيجابي.

غسل اليدين بانتظام لتجنب انتقال العدوى.

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات.

ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم.





البلغم الأصفر يُعد مؤشرًا على استجابة مناعية ضد عدوى أو مشكلة صحية، العلاج يعتمد على تحديد السبب، حيث يمكن اللجوء إلى طرق منزلية لتخفيف الأعراض أو استشارة الطبيب لاختيار العلاج الدوائي المناسب، الحفاظ على النظافة الشخصية وتعزيز المناعة هما المفتاح لتجنب مثل هذه المشكلات الصحية.

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