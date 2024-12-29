طرق طبيعية لعلاج انخفاض ضغط الدم بسهولة .. تعرف عليها

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مشكلة انخفاض ضغط الدم، “Hypotension”، وهي حالة صحية قد تكون مزعجة وتتسبب في ظهور أعراض مثل الدوار والإرهاق والغثيان.

وعلى الرغم من أن انخفاض الضغط قد يبدو في بعض الأحيان أمرًا غير خطير، إلا أن عدم معالجته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة لذلك، من المهم أن يتعرف الأفراد على كيفية التعامل مع هذه الحالة بشكل سليم لتحقيق توازن صحي وحياة أفضل وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا الأمر.

تعريف انخفاض ضغط الدم وأسبابه

يعرف انخفاض ضغط الدم على أنه انخفاض في القراءة الناتجة عن قياس الضغط الدموي، عندما يكون الرقم العلوي (الضغط الانقباضي) أقل من 90 ملم زئبقي والرقم السفلي (الضغط الانبساطي) أقل من 60 ملم زئبقي.

وقد تحدث هذه الحالة بسبب عدة أسباب:

الجفاف: عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل، يمكن أن ينخفض حجم الدم، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط.

أمراض القلب: مثل مشاكل الصمامات أو عدم انتظام ضربات القلب أو فشل القلب، حيث تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم.

نقص التغذية: نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين ب12 وحمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الضغط.

الأدوية: بعض الأدوية مثل مدرات البول، مضادات الاكتئاب، وأدوية ضغط الدم قد تكون سببًا في انخفاض ضغط الدم.

التغيرات المفاجئة في الوضعية: عند الوقوف بسرعة بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترة طويلة، يمكن أن يحدث انخفاض مفاجئ في الضغط.

الأعراض المصاحبة لانخفاض ضغط الدم

قد يختلف تأثير انخفاض ضغط الدم من شخص لآخر، ولكن الأعراض الشائعة تشمل:

الدوار أو الشعور بالدوخة: قد تشعر بعدم التوازن أو كأنك ستسقط.

الإرهاق الشديد: الشعور بالتعب دون سبب واضح.

الغثيان: وهو من الأعراض التي قد تصاحب انخفاض الضغط في بعض الحالات.

الإغماء: في الحالات الشديدة من انخفاض الضغط، قد يتسبب ذلك في فقدان الوعي.

وهناك العديد من الطرق الفعالة لعلاج انخفاض ضغط الدم، والتي تتراوح بين التغييرات البسيطة في نمط الحياة والعلاج الطبي.

وفيما يلي بعض الخيارات التي يمكن اتباعها:

زيادة تناول السوائل

شرب كميات كافية من السوائل، وخاصة الماء، يعتبر من الطرق الأساسية لمكافحة انخفاض ضغط الدم، يساعد الماء في زيادة حجم الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في رفع الضغط.

تناول الطعام الغني بالملح

يعد الملح أحد العوامل التي ترفع ضغط الدم، إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم، يمكن زيادة كمية الملح في النظام الغذائي بشكل معتدل، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل القيام بذلك، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الكلى أو القلب.

ضغط الدم

تناول وجبات صغيرة ومتعددة

تناول الوجبات الصغيرة طوال اليوم يساعد في تجنب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم بعد تناول الطعام الكبير، بعد تناول وجبة كبيرة، قد يلاحظ بعض الأشخاص انخفاضًا في الضغط نتيجة لتوجه الدم نحو المعدة والهضم.

ارتداء الجوارب الضاغطة

تساعد الجوارب الضاغطة في تحسين الدورة الدموية ورفع ضغط الدم، خاصةً لأولئك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بسبب مشاكل في الأوردة أو الجاذبية.

التمرين المنتظم

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحسن من الدورة الدموية بشكل عام، يمكن أن تساعد التمارين على تقوية القلب، مما يسمح له بضخ الدم بشكل أفضل في جميع أنحاء الجسم.

الوقوف ببطء

من المهم تجنب الوقوف فجأة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء، لأن هذا قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، يجب أن يتم الانتقال من وضعية الجلوس إلى الوقوف بشكل تدريجي للسماح للجسم بالتكيف مع التغير في الوضع.

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