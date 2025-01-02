هل تحب مشروب الهوت سيدر؟ إليك ما يحدث لجسمك إذا تناولته بكثرة

يعتبر مشروب الهوت سيدر، أو "الهوت سيدر" كما يُعرف، من المشروبات الساخنة الشائعة في فصل الشتاء، حيث يشتهر بقدرته على منح الجسم الدفء والطاقة في أوقات البرد، ويتكون السيدر عادة من عصير التفاح المخمر الساخن مع إضافة أعواد القرفة، ما يمنحه طعمًا لذيذًا يعشقه الكثيرون، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا تم تناول السيدر بكميات مفرطة؟

مخاطر الإفراط في مشروب السيدر

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير مخاطر الإكثار من تناول مشروب الهوت سيدر على الصحة..

توضح أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، أن الإفراط في تناول السيدر قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية التي يجب الانتباه إليها. بينما قد يبدو المشروب لذيذًا ومرطبًا، إلا أن تناوله بكثرة قد يُعرض الجسم لعدة أضرار.

مشروب الهوت سيدر

زيادة الوزن

السيدر يحتوي على سعرات حرارية ناتجة عن السكريات الطبيعية أو المضافة، والإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى تراكم هذه السعرات، ما يزيد من احتمالية زيادة الوزن مع مرور الوقت.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

إذا كان السيدر محلى بالسكر، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستويات السكر في الدم، وهو ما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يتضمن السيدر الأحماض الطبيعية الموجودة في التفاح، والتي قد تؤدي إلى زيادة حموضة المعدة، هذا يمكن أن يتسبب في تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.

الإسهال

بسبب محتوى السكر في مشروب الهوت سيدر، قد يسبب الإفراط في تناوله حدوث اضطرابات هضمية، بما في ذلك الإسهال، خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية مفرطة للسكر.

تسوس الأسنان

السكر والأحماض الموجودة في مشروب الهوت سيدر، يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة دون الاهتمام بنظافة الفم.

الانتفاخ والغازات

قد يسبب تناول السيدر بكثرة الشعور بالانتفاخ واحتباس الغازات في المعدة، ما يؤدي إلى شعور بالتجشؤ المستمر.

نصائح لاستهلاك مشروب الهوت سيدر بشكل آمن

لتجنب الآثار الجانبية الناتجة عن الإفراط في تناول مشروب الهوت سيدر، توصي الدكتورة مروة إبراهيم بالاعتدال في استهلاكه، من المهم أيضًا شرب كميات كافية من الماء مع المشروب لتقليل تأثيره الحامضي والسكرى على الجسم، مما يساهم في تقليل الأضرار المحتملة.

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