مرض سرطان البروستاتا وأعراضة وطرق الحماية منة

سرطان البروستاتا، يعتبر من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين الرجال حول العالم، حيث يؤثر بشكل رئيسي على الرجال فوق سن الخمسين هذا المرض الذي يتشكل في غدة البروستاتا، قد يتسبب في تأثيرات كبيرة على جودة الحياة وصحة الرجل بشكل عام، إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في مراحل متقدمة.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز ما هو سرطان البروستاتا وأعراضة وطرق الحماية منة.

ما هو سرطان البروستاتا؟

البروستاتا هي غدة صغيرة تقع أسفل المثانة وتحيط بمجرى البول، وظيفتها الأساسية هي إنتاج سائل يساعد في تغذية ونقل الحيوانات المنوية، وعندما تبدأ خلايا البروستاتا في النمو بشكل غير طبيعي، يمكن أن تتكون أورام قد تكون حميدة أو خبيثة، وتعرف الأورام الخبيثة منها بسرطان البروستاتا.

أعراض سرطان البروستاتا

في المراحل المبكرة من المرض، قد لا تظهر أي أعراض، مما يجعل التشخيص صعبًا، ومع تقدم المرض، تبدأ الأعراض في الظهور، ومنها:

صعوبة في التبول

قد يشعر المريض بوجود صعوبة في إفراغ المثانة أو تكرار التبول بشكل مفرط، خاصة أثناء الليل.

دم في البول أو السائل المنوي

يعتبر هذا العرض من الأعراض المقلقة التي قد تشير إلى وجود مشكلة في البروستاتا.

ألم أو حرقة أثناء التبول

بعض المرضى قد يعانون من شعور بالألم أو الحرقة عند التبول.

آلام في أسفل الظهر أو الفخذين أو الحوض

قد يكون الألم علامة على انتشار السرطان إلى الأنسجة المحيطة.

ضعف في الانتصاب

يمكن أن يؤثر السرطان على الوظائف الجنسية، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

مرض سرطان البروستاتا

طرق الوقاية من سرطان البروستاتا

وعلى الرغم من أن هناك بعض العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها، مثل العمر أو التاريخ العائلي، إلا أن هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا:

الاهتمام بالتغذية الصحية

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة الدهنية والمصنعة.

ممارسة الرياضة بانتظام

تعد ممارسة النشاط البدني قد تساعد في تقوية الجهاز المناعي، مما يعزز قدرة الجسم على محاربة الخلايا السرطانية.

الحفاظ على وزن صحي

تعتبر السمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

الفحوصات المنتظمة

يجب على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا، أو في حال كان لديهم تاريخ عائلي لسرطان البروستاتا، إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن المرض مبكرًا.

الإقلاع عن التدخين

التدخين له تأثير سلبي على الصحة بشكل عام وقد يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

علاج سرطان البروستاتا

هناك بعض الطرق لعلاج سرطان البروستاتا وتأتي كالتالي:

المراقبة النشطة- الجراحة- العلاج الإشعاعي - العلاج الهرموني -العلاج الكيميائي.

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