إزالة شعر الوجه للنساء.. هل شفرة الوجه آمنة للاستخدام اليومي؟

يهتم الكثير من السيدات بجمالهم الخارجي وخاصًا الوجه، لذا يبحثون عن طرق، إزالة الشعر من الوجه.

لذا يستعرض الموجز، طرق إزالة الشعر من الوجه، ومن أبزر الطرق الشائعة حاليًا الشفرة، وهي عبارة عن أداة تعمل على إزالة الشعر بسبب فاعليتها وسهولة في الاستخدام.

إزالة شعر الوجه

ولكن بالرغم من مميزاتها هناك بعض التساؤلات من البعض حول استخدام شفرة الوجه للنساء وما إذا كانت آمنة للاستخدام اليومي، هل تكثف الشعر بعد الاستخدام؟

هل هناك آثار جانبية لشفرة الشعر؟

هناك آثار جانبية لاستخدام شفرة الشعر والتي جاءت على النحو التالي:

بعد استخدام الشفرة يظهر الشعر من جديد في بداية النمو يكون أغمض اللون وصلب لأنه بالفعل كثيف في الطبيعي.

إن تمت الحلاقة بطريقة غير صحيحة يظهر شعر تحت الجلد وأحيانا تؤدي الشفر إلى بعض الحروق

هناك آثار آخري منها: "تهيج الجلد، التهاب الجلد التماسي، البثور والحبوب على البشرة، حكة في الجلد، جفاف الجلد بسبب الشفرة، ظهور قشور على البشرة".

إزالة شعر الوجه

أفضل طرق لاستخدام شفرة لـ إزالة شعر الوجه

أولًا: قم بتنظيف الشفرة جيدًا دون ترك أي آثر للشعر أو منتجات البشرة عليها.

ثانيا: يجب وضع كريم مرطب أو كريم للحلاقة قبل الاستخدام، وذلك لتجنب أي جفاف أو تهيج على البشرة.

ثالثا: للسيدات يمكن أن يستخدموا شفرة حادة الحواف ولها شفرة واحدة فقط.

رابعًا: قم بمسك الشفرة بزاوية 45 درجة وتثبت الجلد بيد واحدة عند الحلاقة، ثم ابدء بإزالة الشعرة.

خامسًا: يجب غسل الشفرة باستمرار حيت تجمع الشعر عليها.

سادسًا: تجنبًا لأي ضرر للعين لا تحلق المناطق القربيه لها.

سابعًا: بعد الحلاقة قم بغسل وجهك جيدًا ووضع المرطب على عليها

إزالة شعر الوجه

طرق أخرى لـ إزالة شعر الوجه

وهناك طرق أخرى يمكن استخدامها لإزالة الشعر وهي كالتالي:

ما يسمي نتف الشعر وتعتبر أرخص وأسهل الطرق.

الشمع وهي أحد الطرق المفضلة لكثيرين من النساء، كما أن نتائجها تستمر لأربعة أسابيع.

الخيط ومن أكثر الطرق التي تستخدم من القدم كما أنها غير مكلفة ونتائجها تستمر لـ 6 أسابيع.

إزالة الشعر بالليزر من أفضل الطرق وهي وسيلة آمنة للتخلص من شعر الجسم والوجه.

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