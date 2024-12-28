أفضل خلطات طبيعية لـ تطويل الشعر وتعزيز نموه والقضاء على التقصف والهيشان

يعد الشعر الطويل حلم جميع الفتيات، لأنه يعزز الثقة بالنفس ويزيد من جمال المرأة، ولكن مع التعرض لعوامل الجو والتلوث والاستخدام المفرط للمواد الكيميائية و التغذية غير السليمة، يتعرض الشعر لضعف النمو والتقصف.

طرق لـ تطويل الشعر

يستعرض الموجز، مجموعة من الوصفات المنزلية الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتعزيزه على النحو التالي:

وصفة زيت جوز الهند مع زيت الخروع

يعتبر جوز الهند والخروع من أشهر وأفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على تقوى وتعزيز نمو الشعر.

مكونات زيت جوز الهند مع زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير زيت جوز الهند مع زيت الخروع

اخلطي الزيوت جيدًا، ثم ضعي الخليط على فروة الرأس مع تدليك خفيف بأطراف الأصابع لمدة 10 دقائق.

يجب برك الخليط لوقت أطول يفضل طوال الليل أو لمدة ساعتين

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدامها مرتين في الأسبوع.

تطويل الشعر

ماسك البيض والعسل

يعد البيض غني بالفيتامينات والبروتينات، لأنه يعمل على تغذى الشعر وتقوي جذوره، لأن العسل على تنعيم وترطيب الشعر.

مكونات ماسك البيض والعسل

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تطويل الشعر

طريقة ماسك البيض والعسل

اخفق البيضة جيدًا

ثم أضيف العسل وزيت الزيتون على البيض وتقليب الخليط.

وضع المزيج على فروة رأسك، لمدة 30-40 دقيقة.

استخدام الشامبو والماء البارد للتخلص من الرائحة.

استخدام الماسك مرة أسبوعيًا.

وصفة البصل لعلاج تساقط الشعر وتحفيز النمو

يساعد عصير البصل على إعادة نمو الشعر سريعًا، لأنه يعرف بفعاليته في تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

مكونات عصير البصل للشعر

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير عصير البصل للبشرة

قومي باستخراج عصير البصل.

ثن إضافة زيت جوز الهند إلى العصير.

وضع الخليط على فروة رأسك مع التدليك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه جيدًا بالشامبو.

للحصول على أفضل النتائج استخدام الوصفة مرتين أسبوعيًا

تطويل الشعر

نصائح إضافية للحفاظ على صحة الشعر

ابتعدي عن استخدام الحرارة الزائدة وأدوات التصفيف الكهربائية.

تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأسماك، البيض، والخضروات الورقية.

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا لتحسين صحة الشعر.

احرصي على استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على ترطيب الشعر الطبيعي.

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