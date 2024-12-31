السعرات الحرارية في الفشار .. الحقيقة وراء هذه الوجبة الخفيفة الشهيرة

يعد الفشار من أكثر الوجبات الخفيفة المحبوبة حول العالم، سواء في السينما أو أثناء مشاهدة التلفاز في المنزل تلك الحبات الصغيرة التي تنفجر بشكل رائع وتصبح خفيفة ولذيذة، تجذب الجميع باختلاف أعمارهم.

ولكن، مع تزايد الاهتمام بالصحة والوزن، أصبح السؤال المطروح هو كم عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها الفشار؟ وهل هو خيار صحي أم لا؟

وفي السطور التالية، سنتعرف على حقيقة السعرات الحرارية في الفشار، وفوائده الغذائية، وكيف يمكن تناوله بطريقة صحية دون القلق بشأن تأثيره على الوزن.

مكونات الفشار الأساسية

الفشار في أساسه هو نوع من الذرة التي تنفجر عندما يتم تسخينها، فكل حبة فشار تحتوي على النشا الذي يتحول إلى بخار عند تعرضه للحرارة، مما يؤدي إلى انفجار الحبة وتكوين تلك الشكل الخفيف والهش.

ومن الناحية الغذائية، الفشار يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، مثل الألياف، والبروتينات، وبعض المعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور.

إذن، الفشار يعتبر في حد ذاته وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية إذا تم تحضيره بطريقة بسيطة. لكن هذا يختلف بشكل كبير إذا تم إضافة الزبدة أو الزيت أو السكريات.

السعرات الحرارية في الفشار

تختلف السعرات الحرارية في الفشار بناءً على طريقة تحضيره والمكونات المضافة، فالفشار العادي الذي يتم تحضيره باستخدام الهواء الساخن أو في الميكروويف بدون أي إضافات يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

ففي المتوسط، تحتوي حصة مكونة من كوب واحد (حوالي 28 جراماً) من الفشار المحضر باستخدام الهواء الساخن على حوالي 30 إلى 35 سعرًا حراريًا فقط، هذا يجعل الفشار خيارًا مثاليًا للذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.

لكن ماذا يحدث عندما تضيف الزبدة أو الزيت؟ إذا تم تحضير الفشار باستخدام زيت أو زبدة، فإن عدد السعرات الحرارية يرتفع بشكل كبير.

على سبيل المثال، حصة من الفشار المحضر بزيت يمكن أن تحتوي على حوالي 100 إلى 150 سعرًا حراريًا، وقد يصل هذا الرقم إلى 200 أو أكثر في حالة إضافة الزبدة بكثرة.

في هذه الحالة، يزداد محتوى الدهون في الوجبة بشكل كبير، مما يساهم في زيادة السعرات الحرارية.

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