طريقة عمل المكرونة بالخضار الشهية والصحية بسهولة

تعتبر المكرونة بالخضار من أسهل وأخف وألطف الأكلات التى لاتستغرق من المرأة جهداً كبيراً فى تحضيرها ولاتهدر أيضاً الوقت وذلك فضلاً عن مذاقها الشهي الذى يعشقه كافة أفراد الأسرة.

المكرونة بالخضار الشهية

حيث توجد أصناف كثيرة من المكرونة ولكن أكثر الأنواع المفيدة للجسم والصحة وتكلفتها محدودة وذلك مقارنة بالأنواع الأخرى هى المكرونة بالخضار لعدم احتوائها على أي نوع من أنواع البروتين الغالية الثمن.

ولذلك، نعرض لكم فى السطور التالية من الموجز طريقة عمل المكرونة بالخضار بوصفات متنوعة لمجموعة من متخصصى الطهى فى مصر.

طريقة عمل المكرونة بالخضار اللذيذة على نهج الشيف الشربيني

مقادير الوصفة:

لحم مفروم

مكرونة

بصل ثوم

طماطم

جزر

فلفل ألوان

بسلة

كريمة لباني

معجون طماطم جبن رومي

جبن موتزريلا

زعتر - بقدونس

زيت

ملح – فلفل

خطوات تحضير المكرونة بالخضار بالخطوات التفصيلية

* أولا اسلقي المكرونة في ماء وملح

* ثم في طاسة كبيرة على النار، ضعي الزيت مع البصل والثوم المفروم.

* وبعد ذلك اضيفي اللحم المفروم.

* وبعدها قومي بإضافة الزعتر والبقدونس والطماطم.

* وقطعي الخضروات واضيفيها على الخليط.

* وأيضاً اضيفي المكرونة المسلوقة عقب تصفيتها قم اضيفيها للخليط.

* والآن ضعي الخليط في طاجن الفرن.

* وفي هذه الخطوة اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور.

* وأخيراً اسكبي الخليط على الطاجن وادخليه فرن ساخن.

طريقة عمل مكرونة بالخضار لذيذة للأطفال

مقادير الوصفة:

مكرونة

بصل

طماطم

كوسة

جزر

فلفل الوان

بسلة

مرقة

ملح فلفل أسود

بهارات زبدة

خطوات تحضير المكرونة بالخضار للأطفال:

* في البداية يشوح البصل المفروم في الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي.

* وبعدها تقطع كل الخضراوات مكعبات صغيرة ثم تضاف إلى البصل ويشوحوا جيداً.

* وبعد ذلك يضاف مكعب المرقة والملح والفلفل الأسود والبهارات.

* ثم تسلق المكرونة الاسباجيتي في ماء مغلي ثم تصفى وتضاف إلى الخضار وتقلب ثم تقدم.

طريقة عمل المكرونة بالخضار المشوي على نهج الشيف الشربيني

مقادير الوصفة:

مكرونة

باذنجان

كوسا

بصل

ثوم

زيت زيتون

زعتر طماطم

صدور دجاج

ملح – فلفل

مرقة

خطوات تحضير المكرونة بالخضار المشوي:

* في البداية اسلقي المكرونة في ماء وملح.

* وبعدها في طاسة على النار ضعي البصل والثوم مع زيت الزيتون اتركيهما كي يتغير لونهم قليلاً، ثم اضيفي صدور الدجاج المقطعة مكعبات ثم الخضروات عقب تقطيعها مكعبات صغيرة.

* وبعد ذلك استمري في التقليب حتى تنضج اضيفي إليها الملح والفلفل.

* وأخيراً اضيفي المكرونة المسلوقة وقدميها ساخنة.

طريقة عمل المكرونة بالخضار

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