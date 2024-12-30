حلوى من فريدة من المطبخ العراقي.. طريقة عمل حلويات زنود الست الشهية

طريقة عمل زنود الست.. يشمل المطبخ الخليجي وخاصة العراقيّ الكثير من الحلويّات المتميّزة والشّهيّة، حيث تمتاز تلك الحلويّات العراقيّة بغناها بالنّكهات الشّرقيّة القويّة، واستعمال السّمن البلديّ، والقشطة، وغيرها من المكوّنات الفريدة، ومن الحلويّات العراقيّة الّلذيذة هي حلوى زنود السّتّ التي تباع بكثرة في محلّات الحلويّات، والدّهين العراقيّ، وسنقدّم لك في هذا التقرير من الموجز طريقة تحضيرهما بخطوات بسيطة.

حلويات زنود الست الشهية

طريقة عمل زنود الست اللذيذة

مقادير الوصفة:

باكيت من عجينة الكلّاج الجاهزة.

مكوّنات الحشوة:

ستّ ملاعق من حليب البودرة.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق من السكّر.

ثلاث ملاعق من النّشا.

ملعقة كبيرة من الطّحين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الزّهر.

زيت نباتيّ للقلي.

مكوّنات القطر:

ثلاثة أكواب من السكّر. كوبان من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الّليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الزّهر.

خطوات تحضير حلوى زنود الست الشهية بالتفصيل

-أولا نضع مكوّنات الحشوة من حليب البودرة، والماء، والسكّر، والنّشا، والطّحين، وماء الزّهر في قدر على النّار، ونقوم بتحرّيك المكوّنات جيّداً كي لا تتكوّن كتل من الطّحين والنّشا، ونستمرّ بالتّحريك حتّى يغلظ الخليط ونسكبه في طبق حتّى يبرد تماماً.

ونحضّر القطر من خلال خلط السكّر مع الماء والّليمون ووضعهما على النّار حتّى الغليان، ونترك القطر قليلاً حتّى يسمك ومن الممكن أيضاً إضافة القليل من ماء الزّهر.

ثم نقطّع عجين الجلاش على شكل مستطيلات كبيرة ونقوم بفرده ومنها طبقتَين أو ثلاث فوق بعض، ثمّ ندهن الزّبدة بين الطّبقات حتّى تتماسك مع بعضها.

وبعدها نضع مقداراً من الحشوة التي حضّرناها على طرف العجين ونطوي الأطراف ثمّ نقوم بلفّ العجينة لتصبح بشكل اسطوانيّ.

وبعد ذلك نكرّر العمليّة حتّى ننتهي من كميّة العجين، وأثناء الّلفّ يلزم أن يكون باقي العجين مغطّى لأنّه يجفّ بسرعة تامة.

والآن نضع القليل من الزّيت في مقلاة ونضع فيه زنود السّتّ ونقلّبها من كافة الجهات لتتحمّر جيّداً.

وفي هذه الخطوة نغمس حبّات زنود السّتّ في القطر ثمّ نخرجها ونضعها في طبق التّقديم ونزيّنها بالفستق الحلبيّ المطحون، ومن الممكن أيضاً دهن زنود السّتّ بالسّمنة أو الزّبدة عقب حشوها وشيّها بالفرن بدل القلي.

حلوى فريدة ومذاقها رائع

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