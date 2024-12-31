أضرار الكركم على الجهاز الهضمي.. لا تتوقعها عنه

يحتوي الكركم على فوائد كثيرة للصحة والجمال مما جعله يدخل كمكون أساسي في وصفات رائعة ومميزة تناقلتها الأجيال.

ورغم انتشاره في العديد من الأكلات وخاصة الهندية الشهية، ولكن هل من الممكن أن تكون أضرار الكركم موجودة؟.

ولذلك سيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل حول أضرار الكركم .

أضرار الكركم

تعد فوائد الكركم المذهلة وطعمه اللذيذ جميعها من العوامل التي جعلته رئيسياً في كل منزل ومطبخ، ولكن متى يصبح مكون الكركم ضارًا؟ وما هي أضرار الكركم تحديدًا؟

إليكم أهم أضرار الكركم

يسبب الكركم في بعض الأحيان أضرار ومضاعفات جانبية خاصةً أثناء تناوله على هيئة مكملات غذائية ذات جرعات مرتفعة ومركزة، وهذه هي أهم أضرار الكركم بالتفصيل:

1- يعمل على تكوين حصى في الكلى

يحتوي عشب الكركم على الأكسالات (Oxalate) وهي مواد ترفع من فرص الإصابة بحصى الكلى، حيث ترتبط هذه المواد بالكالسيوم في الجسم لتقوم بتكوين حصوات صعبة التفتت في داخل الكلى.

2- يساعد على الإصابة بنقص الحديد

حيث يمكن أن يتسبب تناول الكركم في تثبيط امتصاص الحديد، لذالك يتوجب على المصابين بنقص الحديد من الأصل تجنب تناول الكركم تمامًا، وعلى المعرضين للإصابة بنقص الحديد محاولة التخفيف من الكركم بصفة عامة.

3- يسبب مشكلات للرجال

يتسبب تناول الكركم بنسب كبيرة في إلحاق الضرر بخصوبة الرجل، حيث يساعد الكركم على خفض مستويات التستوستيرون في جسم الرجل، وكذلك يمكن أن يقلل من قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، وهذا الأمر الذي من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى العقم.

4- يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي

يمكن أن يتسبب تناول الكركم بإفراط في الإصابة بالاضطرابات الآتية في الجهاز الهضمي:

التهاب المعدة: حيث يمكنه أن يسبب تشنجات وآلام في منطقة البطن.

الإسهال والغثيان: وذلك لأن المكون النشط المتواجد في الكركم وهو الكركمين (Curcumin) يمكن أن يهيج القناة الهاضمة مسببًا الإسهال والغثيان أيضاً.

مشكلات في حموضة المعدة: حيث أن تناول الكركم بإفراط ينشط من فرط إنتاج أحماض المعدة.

5- يعمل على زيادة ميوعة المعدة.

6- ويسبب الكركم الحساسية.

7- ويحفز التشنجات وخاصة لدى الحوامل.

8- ويسبب مشكلات لمريضات سرطان الثدي.

9- خلل في الكبد.

10- انخفاض في ضغط الدم.

11- فرط تشنجات المرارة.

12- غزارة الدورة الشهرية.

تلك الحالات يجب عليها تجنب تناول الكركم:

-مرضى السكري.

-المصابون بأمراض الدم.

-النساء المصابات بأمراض، مثل: سرطان الثدي، وبطانة الرحم المهاجرة، وألياف الرحم.

-وأيضاً الرجال المصابون بمشكلات في الخصوبة.

-المصابون بارتجاع المعدة المريئي.

-المصابون بحصى في المرارة.

-المصابون بأمراض الكلى.

كيفية تجنب أضرار الكركم ؟

يجب تجنب تناول مكملات الكركم.

والحرص على التأكد من جودة الكركم.

التوقف عن تناول الكركم قبل الجراحة.

يحتوي الكركم على أضرار لن تتوقعها

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