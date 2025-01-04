طريقة عمل بيكاتا الفراخ واللحمة.. أكلات إيطالية بأيدي مصرية

طريقة عمل بيكاتا الفراخ واللحمة.. يعشق المصريين الأكلات المختلفة والتي تكون من المطابخ العالمية والعربية المميزة ومنهم الأطباق الإيطالية الشهية والمميزة، ومنها البيكاتا التي تعد من طرق طهى صدور الدجاج اللذيذة والمختلفة وهى أكلة مختلفة وذات مذاق لا يقاوم.

وتعتبر طريقة عمل بيكاتا الفراخ، سريعة وبسيطة ومن الممكن تحضيرها بأكثر من طريقة وذلك حسب الرغبة، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

ولذلك سنقدم لكم فيما يلي من الموجز طريقة عمل بيكاتا الفراخ وبيكاتا اللحمة الإيطالية بأيادي مصرية وبسرعة ويسر في التحضير.

طريقة عمل بيكاتا الفراخ واللحمة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ اللذيذة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ اللذيذة

مقادير الوصفة:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

كوب مشروم طازج مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة دقيق

5 ملاعق زبد

4 ملاعق زيت زيتون

بصلة مفرومة

ملقة ثوم مفروم

كوب كريمة طهى

كوب شوربة دجاج

ربع كوب لبن حليب

ملح

فلفل اسود

حبهان بودر

بهارات فراخ

2 عصير ليمونة

ربع كوب خل أبيض

ملعقة سكر

بقدونس مفروم للتزيين

خطوات تحضير بيكاتا الفراخ الشهية:

-أولا نحضر الفراخ ونغسلها جيداً، ثم نتبلها بالملح والفلفل ونعفرها بملعقة دقيق.

-ثم نقوم بتشويحها فى مقلاة غير لاصقة مع الزبد والزيت كي يتغير لونها.

-وبعدها ننشل الفراخ من المقلاة ونتركها جانباً، وفى نفس المقلاة نضيف زبد وزيت ونشوح المشروم مع البصل والثوم.

-وبعد ذلك نضيف ملعقة الدقيق المتبقية إلى الشوربة ونقلب جيداً، ثم نضيف الشوربة والحليب إلى البصل والثوم.

-وأيضاً نقلب جيداً حتى الغليان، ثم نعيد الدجاج إلى الشوربة مرة أخرى ونتبل بالملح والفلفل والحبهان والبهارات وملعقة السكر والخل وعصير الليمون.

-وفي هذه الخطوة نترك الخليط يغلى على نار هادئة حتى يثقل القوام ثم نضيف كريمة الطهى، ونترك الخليط يغلى لمدة 3 دقائق.

-والآن نرفع البيكاتا من على النار وتقدم ساخنة عقب تزيينها البقدونس مع الأرز الأبيض والسلطة.

طريقة عمل بيكاتا اللحمة الفريدة

مقادير الوصفة:

8 قطع فيلية لحم

حبة كبيرة بصل

ملعقة صغيرة بهار مشكل

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود خشن

نصف كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 حبة متوسطة بصل، جوانح

2 فص ثوم مهروس

2 كوب مشروم شرائح

2 كوب كريمة سائلة

1 كوب مرق أو ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 عود روز ماري

للتزيين:

بقدونس مفروم

خطوات تحضير بيكاتا اللحمة المميزة بالتفصيل:

-في البداية بين قطعتين من النايلون، اطرقي اللحم عدة طرقات.

-وبعد ذلك أهرسي البصل واعصريه جيداً كي تحصلي على ماء البصل، وضعي الفيليه في طبق، وانثري البهارات والفلفل، واضيفي ماء البصل

واتركيه ١٥ دقيقة.

-وبعدها في مقلاة واسعة سخني نصف كمية الزبدة والزيت.

-ثم ضعي الدقيق في طبق واسع.

-وخذي قطعة من الفيلية وضعيها في الدقيق لتتغطى جيداً.

-وأيضاً ضعي الفيلية في المقلاة وانتظري لبضع دقائق حتى يصبح القاع ذهبي اللون، اقلبيه على الجانب الآخر، انتظري ليصبح ذهبي اللون ثم اخرجيها.

-والآن أضيفي بقية الزبدة والزيت.

-وفي هذه الخطوة اضيفي البصل والثوم والمشروم وقلبي ليتغير لون المشروم.

-و قومي بإضافة الكريمة، المرق، الملح وروز ماري، دعي الخليط يغلي.

-وأخيراً اعيدي الفيلية واتركيه ليطهى على نار هادئة ١٠ دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم وانثري البقدونس وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل بيكاتا اللحمة المميزة

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