طريقة عمل الأرز البسمتي الشهي مثل المطاعم .. وصفة سهلة وخفيفة

الأرز البسمتي.. يعد واحدًا من الأطباق الشهيرة في المطبخ الشرقي، ويتميز بنكهته الفريدة وقوامه الناعم كما يُعتبر وجبة أساسية في العديد من البلدان، بما في ذلك السعودية، ومصر، والهند.

وفي هذا التقرير، سيقدم لكم الموجز خطوات بسيطة لتحضير الأرز البسمتي في المنزل.

خطوات بسيطة لتحضير الأرز البسمتي في المنزل

وتتمثل خطوات بسيطة لتحضير الأرز البسمتي في المنزل بالآتي:

مقادير عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم

2 كوب من الأرز البسمتي الأصفر.

4 كوب من الماء المغلي.

1 مكعب من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

1 عود من القرفة.

3 من ورق اللورا.

3 حبات من الحبهان.

1 ليمونة مجففة.

1 معلقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الزعفران البودرة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 مكعب مرقة دجاج.

طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم

اغسلي الأرز البسمتي جيدًا وصفيه بعد النقع في الماء لمدة نصف ساعة على الأقل.

ضعي مكعب الزبدة وملعقة الزيت في وعاء على النار.

ضيفي ورق اللورا وعود القرفة والحبهان والليمون المجفف ثم قلبي باستمرار.

أنزلي بالأرز البسمتي مع التقليب الجيد في الزبدة مع البهارات.

ضيفي مرقة الدجاج والكركم والزعفران على الأرز مباشرة، ثم قلبي حتى يتشوح تمامًا.

ضيفي الملح، وبعد ذلك انزلي بمقدار الماء المغلي أو الشوربة حسب المتوفر.

قومي بتسوية الأرز البسمتي على نار عالية في البداية، حتى يتشرب الأرز الماء ثم قومي بتهدئة النار لحين اكتمال النضج.

ويمكنك عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم بإضافة المكسرات، كالتالي:

المقادير:

كوبين من الأرز البسمتي.

بصلة متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة.

جزر مفروم.

كركم.

ملح.

مرقة دجاج.

حبهان.

عود قرفة.

كمون.

طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

للتزيين

لوز وزبيب.

بالمكسرات.. طريقة عمل الأرز البسمتي

اغسلي الأرز البسمتي جيدًا واتركيه منقوع قليلًا.

شوحي المكسرات في القليل من الزيت، وضيفي القليل من الجزر المبشور أثناء التشويح.

ضعي القليل من الزيت في وعاء على النار ثم ضيفي البصل والجزر المبشور وقومي بالتقليب حتى يذبلا وبعدها ضيفي الطماطم، مع التقليب المستمر.

ضيفي عود القرفة، وحوالي 5 فصوص من الحبهان بالإضافة إلى من الكمون والملح والكركم، مع التقليب المستمر.

ضيفي لكل كوب من الرز البسمتي كوبين من الماء ويفضل أن يون ساخنًا.

اتركي المكونات حتى يغلي الماء ثم ضيفي الرز البسمتي، واتركيه حتى الغليان ثم قللي النار.

ضيفي على السطح الزبيب والجزر عندما يتشرب الرز كل الماء.

بعد أن ينضج الرز، نضيف على السطح المكسرات مع الزبيب والجزر المبشور ويقدم ساخنا.

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