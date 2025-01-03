طريقة عمل البسبوسة بالزبادي الشهية في الطاجن؟ طريقة سهلة وسريعة

تعد البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية والمصرية بصفة خاصة حيث أنها تقدم في المناسبات المميزة والمهمة، وتتميز بتباين طرق إعدادها ونكهاتها، ويعشقها الكثير من العرب والمصريين، ولذلك في هذا التقرير من الموجز سوف نتناول طريقة تحضير بسبوسة الزبادي في طاجن بالفرن من أجل الحصول على نتيجة مذهلة بملمس ناعم ونكهة غنية وفريدة.

طريقة عمل بسبوسة الطواجن اللذيذة

طريقة عمل بسبوسة الزيادة اللذيذة في طاجن

مقادير الوصفة:

2 كوب من السميد الناعم.

1 كوب من الزبادي، واستخدام الزبادي كامل الدسم يضمن قوام غني ونكهة مميزة.

½ كوب من السكر.

½ كوب من جوز الهند المبشور (اختياري).

½ كوب من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

ولعمل الشربات حضري تلك المكونات:

1½ كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي في طاجن بالفرن ببساطة وسرعة:

-أولا في وعاء عميق، اخلطي السميد مع السكر، وجوز الهند، البيكنج باودر، ورشة الملح جيداً.

-ثم قومي بإضافة الزيت النباتي وامزجيه جيداً حتى يتشرب السميد الزيت.

-وبعدها قومي بإضافة الزبادي تدريجي وقلبي كي تحصلي على خليط متجانس وسميك، وإضافة الفانيليا وامزجي الخليط برفق.

-وبعد ذلك سخني الفرن، وادهني الطاجن حيث (يمكنك استخدام الطاجن الفخاري لإضافة نكهة شرقية بقليل من الزبدة أو الزيت).

-والآن اسكبي خليط البسبوسة في الطاجن ووزعيه بالتساوي.

-وفي هذه الخطوة قومي بتزيين الوجه بالمكسرات مثل اللوز أو الفستق إذا رغبتي.

-وأيضاً ضعي الطاجن في الفرن على الرف الأوسط واتركيه لمدة 25 دقيقة كي يصبح الوجه ذهبي.

-وأخرجي الطاجن من الفرن واسكبي الشربات البارد فوق البسبوسة الساخنة وذلك بالتساوي، ومن أجل ضمان توزيع الشربات بالتساوي قومي بصبه تدريجياً وليس دفعة واحدة.

-وبعدها اتركي البسبوسة حتى تتشرب الشربات تماما لمدة 15 دقيقة.

وقومي بتقديم البسبوسة مع كوب من الشاي أو القهوة وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير شربات البسبوسة بسهولة من الألف للياء:

-في البداية في قدر صغير، اخلطي السكر مع الماء وضعيهما على نار متوسطة وهذا حتى يذوب السكر تماماً.

-وقومي بإضافة عصير الليمون واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.

-وإذا كنتي ترغبين في إضافة نكهة فريدة، ضيفي ماء الورد أو الزهر في النهاية، واتركي الشربات يبرد تماماً.

طريقة عمل بسبوسة الطاجن الشهية

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