طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم.. وجبة صحية سهلة ولذيذة خطوة بخطوة

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة صحية ولذيذة تساعدك في الحفاظ على نظامك الغذائي أو حتى في اتباع نظام الرجيم، فإن خضارالسوتيه هوالخيار المثالي ،هذا الطبق يعتمد على طهي الخضروات بطريقة صحية دون إضافة الكثير من الدهون، مما يجعله خفيفًا ومغذيًا، بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات والمعادن، فهو أيضًا يساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة طويلة .

يقدم لكم الموجز اليوم طريقة سهلة لتحضير خضارسوتيه لذيذ ومناسب للرجيم.

المكونات:

1 جزرة متوسطة مقطعة لشرائح

1 كوسة مقطعة لشرائح

1 فلفل رومي (أي لون مفضل) مقطع

1 بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات (اختياري)

1/2 كوب من البروكلي (مفروم)

1/2 كوب من الفاصوليا الخضراء

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

1 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

عصير ليمونة صغيرة

1/4 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف (اختياري)

طريقة التحضير:

تحضير الخضروات:

قومي بغسل جميع الخضروات جيداً، ثم قطعي الجزر، الكوسة، الفلفل الرومي، البطاطس، البروكلي، والفاصوليا الخضراء إلى قطع متساوية لضمان طهي متساوي.

سلق بعض الخضروات:

في قدر مملوء بالماء، ضعي البطاطس والفاصوليا الخضراء والبروكلي، واغليها حتى تصبح نصف ناضجة (حوالي 5-7 دقائق)، ويمكنك تجنب السلق المفرط لكي لا تفقد الخضروات قيمتها الغذائية.

سوتيه الخضار:

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة حتى يطلق رائحته.

أضيفي الخضروات التي تم سلقها (البطاطس، الفاصوليا، والبروكلي) إلى المقلاة وقلبيها جيداً مع الثوم.

إضافة الخضروات الأخرى:

أضيفي شرائح الجزر والكوسة والفلفل الرومي إلى المقلاة.

قلبي المزيج برفق حتى تتوزع المكونات جيدًا وتُسخن بالكامل.

التتبيل :

أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

يمكنك إضافة الزعتر المجفف لتعزيز النكهة.

اللمسة الأخيرة:

في النهاية، أضيفي عصير الليمون وقلبي جيدًا لتوزيع النكهة.

التقديم:

قدمي خضار السوتيه في طبق تقديم ووزعيه على الأطباق. يمكن تناوله كوجبة جانبية أو طبق رئيسي مع البروتينات مثل الدجاج أو

اقرأ أيضًا:

5 فوائد لاستخدام اللب في النظام الغذائي لعمل الرجيم.. تعرف عليها



كيفية اختيار الرجيم الصحي المناسب لجسمك وأسلوب حياتك .. إليك التفاصيل

