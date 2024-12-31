فوائد المكرونة بالبشاميل على الصحة.. وطريقة التحضير مع اللحم المفروم

فوائد المكرونة بالبشاميل على الصحة.. تُعد من الأطباق الشهية والمحببة لدى الكثيرين، لكنها ليست فقط وجبة لذيذة بل تحمل أيضًا فوائد غذائية متعددة عند تحضيرها بمكونات متوازنة.

ويعتمد هذا الطبق على مكونات أساسية مثل المكرونة، البشاميل المصنوع من الحليب والدقيق، واللحم أو الدجاج، مما يجعله وجبة متكاملة غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم.

وسيقدم لك الموجز في هذا التقرير، فوائد المكرونة بالبشاميل على الصحة وخطوات بسيطة للتحضير في المنزل.

فوائد المكرونة بالبشاميل على الصحة

وتوفر المكرونة الطاقة بفضل محتواها العالي من الكربوهيدرات، ما يُساعد في تعزيز النشاط والحيويةن أما الحليب المستخدم في البشاميل، فيُعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم الذي يدعم صحة العظام والأسنان، إلى جانب احتوائه على البروتينات المهمة لنمو وإصلاح الأنسجة، وعند إضافة اللحم أو الدجاج، يصبح الطبق غنيًا بالبروتينات الضرورية لبناء العضلات ودعم وظائف الجسم المختلفة.

وعلاوة على ذلك، يمكن تعزيز فوائد المكرونة بالبشاميل باستخدام مكونات صحية، مثل اختيار المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة لإضافة الألياف التي تُحسن الهضم، أو استخدام الحليب قليل الدسم لتقليل محتوى الدهون المشبعة.

وبالمجمل، تُعد المكرونة بالبشاميل خيارًا غذائيًا متوازنًا إذا تم تحضيرها بطريقة صحية، مما يجعلها وجبة مثالية تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، كما أنها واحدة من الأطباق الشهيرة التي استحوذت على قلوب العديد من محبي الطعام في جميع أنحاء العالم، تتميز هذه الوصفة بالنكهة الغنية والقوام المريح، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات والأصدقاء.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مثل المحلات

يُمكن لربة المنزل تحضير المكرونة بالبشاميل زي المحلات، باتباع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على شاشة CBC، وتكفي 7 أشخاص، كالتالي:

مقادير عمل صينية المكرونة بالبشاميل

½ كيلو مكرونة قلم مسلوقة.

¼ كيلو لحم مفروم.

½ كوب دقيق.

مقدار مناسب من البصل.

شرائح فلفل رومي.

ملعقة كبيره من السمن.

زيت.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

3 بيضات.

3 كوب لبن.

مكعب مرقة.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

سخين وعاء على النار، وضيفي له اللحم المفروم وقلبيه ثم اتركيه حتى يتغير لونه.

ضيفي البصل والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا واتركيهم حتى النضج.

ضعي وعاء على نار هادئة، وضيفي له السمن وبعدما يذوب ضيفي الدقيق وقومي بالتقليب حتى يمتزج مع السمن ويصبح لونه ذهبي.

قومي بتهدئة النيران لأقل درجة ممكنة وارفعي الوعاء من على النار، ثم ضيفي اللبن البارد تدريجيا، وبعدها ضعي الشوربة وقلبي جيدًا، وعودي بالوعاء على النار مرة أخرى، وضعي مكعب المرقة واستمري في التقليب حتى يغلي ويصبح القوام كريمي.

قومي بتصفية البشاميل بعد تجهيزه بالمصفاة حتي يخلو من أي شوائب، وضعي به بيضتان والفلفل الأسود والملح.

قومي بتحضير وعاء وضعي به المكرونة كلها، مع ثلثي كمية البشاميل.

قومي بتحضير صينية وأدهنيها بالسمن، ثم ضعي بها نصف كمية المكرونة، وضيفي كمية اللحم بأكملها وضعي فوقها نصف الكمية الأخرى من المكرونة.

ضيفي بيضة على كمية البشاميل المتبقية وغطي بها الصينية بأكملها، ثم ضعيها في الفرن من 30 إلى 35 دقيقة.

ملحوظة

يمكن إضافة البصل المفروم أو الفلفل الحار أو الفطر أو الدجاج أو اللحم المفروم أو أي مكونات أخرى تحبها إلى هذه الوصفة لإضفاء نكهة إضافية وتحسين الطعم.

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