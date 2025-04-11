أسهل طريقة لعمل مخلل الزيتون في المنزل.. إليك الخطوات

أسهل طريقة لعمل مخلل الزيتون في المنزل الزيتون المخلل من أشهر أنواع الأطباق الجانبية المحببة لدى الجميع، ونجده يوضع على الموائد المختلفة وبجانب الأكلات المتنوعة؛ فهو فاتح شهير للشهية، فكيف يمكنكِ تحضيره في المنزل؟، يقدم الموجز طريقة عمل الزيتون المخلل السريع .

المكونت المطلوبة الزيتون المخلل السريع الأخضر

زيتون أخضر.

ملح.

فلفل أخضر.

ليمون.

ماء.

بيضة.

برطمان.

طريقة التحضير الزيتون المخلل

يُغسل الزيتون جيداً بالماء الجاري للتخلص من الشوائب والأتربة له، ثم يتم عمل شقوق في حبات الزيتون، ودقّها.

انقعي الزيتون في الماء، مع مراعاة تغيير الماء كل فترة.

يوضع الملح في الماء، وفوقها توضع بيضة وتترك حتى تطفو، فإذا لم تطفُ فعليكِ بزيادة كمية الملح إلى أن تطفو البيضة.

يتم غسل الليمون والفلفل الأخضر، وتقطيعهما إلى أرباع، ثم يوضعا في قاع البرطمان من الأسفل، وفوقهما يوضع الزيتون، ثم قطع الليمون والفلفل الأخضر، ثم الزيتون، وهكذا إلى أن يمتلئ البرطمان.

أضيفي الماء والملح السابق تحضيرها إلى البرطمان، ثم يغلق البرطمان، ويترك في مكان دافئ لفترة من الوقت إلى أن يتخلل الزيتون.

أسهل طريقة لعمل مخلل الزيتون في المنزل

فوائد مخلل الزيتون

يقلل الزيتون من نسبة تأكسد الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فهو له دور كبير في الحماية من الجلطات وتصلب الشرايين.

يساعد الزيتون على نسبة حمض الأوليك، ويعمل على الخفض من ضغط الدم المرتفع.

تناول الزيتون بشكل يومي يعمل على التخلص من الوزن الزائد، وله القدرة على حرق الدهون؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من هرمون السيروتونين، الذي يعمل على منح الشعور بالشبع.

الزيتون مفيد في منع نمو الأورام السرطانية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، والحماية من الالتهابات.

الزيتون الأخضر له القدرة على التخفيف من آلام المفاصل، ويعمل على الحفاظ على الأعصاب بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للإلتهابات.

يعالج من مرض الأنيميا، لما يحتويه من نسبة هائلة من الحديد.

يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ، وبالتالي يعالج من اعتام عدسة العين، والضمور البقعي، والمياه الزرقاء

يعالج من التهابات الحلق واللثة، ويعمل على التسهيل من عملية الهضم، كما له القدرة على تليين الأمعاء، والتخلص من الإمساك.

يعالج مرض السكري، وله القدرة على تنظيم نسبة السكر في الدم.

مفيد في تنشيط أداء الكبد، ويساعد على إدرار الصفراء، وتفتيت الحصوات.