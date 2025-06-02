احفظ اللحمة طازجة.. طرق ذكية لتخزين اللحوم المفرومة بعيدًا عن العلب التقليدية

تعتبر اللحوم المفرومة من أكثر المواد الغذائية التي تحتاج إلى عناية خاصة عند التخزين للحفاظ على جودتها ومنع تلفها ،وعلى الرغم من شيوع استخدام العلب البلاستيكية لتخزين اللحوم، إلا أن هناك طرقًا أفضل تضمن بقاء اللحوم طازجة لفترات أطول وتحميها من التلف والبكتيريا.

ويعرض لكم الموجز أفضل طريقة لتخزين اللحوم المفرومة.

لماذا التخزين التقليدي قد لا يكون كافيًا؟

تعتمد الكثير من الأسر على وضع اللحوم المفرومة في علب بلاستيكية عادية، لكن هذه الطريقة قد تسمح بدخول الهواء والرطوبة، مما يؤدي إلى تسريع عملية فساد اللحوم ،كما يمكن أن تتفاعل المواد البلاستيكية غير المخصصة للاستخدام الغذائي مع الدهون الموجودة في اللحوم، فتؤثر سلبًا على الطعم وجودة المنتج.

أفضل الطرق لتخزين اللحوم المفرومة

يوصي خبراء التغذية باستخدام طريقة تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة قبل التخزين، بحيث يتم استخدامها بشكل سريع دون الحاجة إلى إذابة كمية كبيرة دفعة واحدة، وبعد ذلك، يُفضل لف اللحوم بورق الزبدة أو ورق الألمنيوم بإحكام، ثم تغليفها بطبقة من البلاستيك الغذائي لتقليل تعرضها للهواء.

و الأفضل من ذلك هو استخدام أكياس التفريز الخاصة، التي تسمح بإزالة الهواء من داخل الكيس، وهو ما يساعد على حفظ اللحوم طازجة لأطول فترة ممكنة، ويُنصح بتخزين اللحوم في الفريزر عند درجة حرارة تصل إلى -18 مئوية أو أقل.

نصائح لإذابة اللحوم بطريقة آمنة

يجب تجنب ترك اللحوم تذوب في درجة حرارة الغرفة لتفادي تكاثر البكتيريا، وبدلاً من ذلك يُفضل وضع اللحوم في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لتذوب تدريجيًا، كما يمكن استخدام الميكروويف لإذابة اللحوم بسرعة، مع الانتباه إلى عدم البدء بطهيها خلال عملية الإذابة.

أهمية التخزين السليم

يؤدي التخزين الصحيح إلى الحفاظ على نكهة اللحوم وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تقليل مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن نمو البكتيريا، كما يساعد ذلك في تقليل الهدر وتحقيق أفضل استفادة من المنتجات الغذائية.

في النهاية، الاهتمام بطرق التخزين السليمة هو خطوة أساسية لضمان صحة وسلامة الأسرة، ويُنصح دومًا باتباع التعليمات الخاصة بالتخزين والتأكد من سلامة اللحوم قبل الاستهلاك.

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