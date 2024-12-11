أسعار اللحمة المفرومة واللحوم المصنعة اليوم الأربعاء في الأسواق والمحال التجارية

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار اللحمة المفرومة وذلك بعد الغلاء الضخم الذي تشهده اللحوم، حيث سجلت أسعار اللحمة المفرومة اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، سواء اللحمة المفرومة المجمدة أو الطازجة، وهذا ما سيقدمه الموجز فيما يلي.

أحدث أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق

-سجل سعر اللحمة المفرومة اليوم بقري بلدي نحو 360 جنيهًا للكيلو.

-وتراوح سعر اللحمة المفرومة الهندي المجمدة وزن كيلو من 200 إلى 234 جنيهًا.

-وبلغ سعر اللحمة المفرومة الهندي المعبأة وزن نصف كيلو نحو 118 جنيهًا.

أسعار اللحمة المفرومة البقري المعبأة في المحال التجارية

-بلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 900 جرام اليوم نحو 330 جنيهًا.

-وسجل سعر كيلو اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 800 جرام اليوم نحو 295 جنيهًا.

-ووصل سعر كيلو اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 450 جرامًا إلي 170 جنيهًا.

-وسجل سعر كيلو اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 350 جرامًا اليوم نحو 135 جنيهًا.

-وبلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 900 جرام اليوم نحو 305 جنيهات.

-وسجل سعر كيلو اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 450 جرامًا اليوم نحو 155 جنيهًا.

-ووصل سعر كيلو اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 250 جرامًا اليوم نحو 95 جنيهًا.

أسعار اللحمة المفرومة الجاموسي في الأسواق والمحال التجارية

-أولا بلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 900 جرام اليوم نحو 290 جنيهًا.

-وسجل سعر كيلو اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 800 جرام اليوم نحو 260 جنيهًا.

-ووصل سعر كيلو اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 450 جرامًا اليوم نحو 145 جنيهًا.

-وبلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 350 جرامًا اليوم نحو 115 جنيهًا.

أسعار اللحمة المفرومة الجاموسي مخصوص

-سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 900 جرام اليوم نحو 255 جنيهًا.

-وبلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 450 جرامًا اليوم نحو 130 جنيهًا.

-ووصل سعر كيلو اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 250 جرامًا اليوم نحو 80 جنيهًا.

أسعار الأطعمة المصنعة من اللحمة المفرومة

-ارتفع سعر كيلو كفتة داود باشا ووصل إلى إلى 216 جنيهًا.

-وارتفع سعر كيلو برجر ستيك مجمد إلى 222 جنيهًا.

-وارتفع أيضاً سعر كيلو حواوشي اليوم إلى 178 جنيهًا.

-وارتفع سعر كيلو الكفتة البلدي وزن 250 جرامًا الذي سجل سعره 100 جنيه.

-وارتفع سعر كيلو الكفتة الضاني المجمدة وزن كيلو إلى 228 جنيهًا.

-وبالإضافة إلي ارتفاع سعر برجر لحم بقري وزن 250 جرامًا إلى 90 جنيهًا.

أسعار اللحمة المفرومة اليوم

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