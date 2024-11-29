كيلو اللحمة بـ275 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى سوق اليوم الواحد

تخفيضات كبيرة فى "سوق اليوم الواحد" بإمبابة.. أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء على المواطنين، النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" في محافظة الجيزة بمنطقة إمبابة. وتهدف هذه الأسواق إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق التقليدية بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز سلع سوق اليوم الواحد.

سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

اللحوم بـ275 جنيهًا للكيلو بسوق اليوم الواحد

كما أعلنت الوزارة عن طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيهًا للكيلو، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها. وتضم السوق مجموعة واسعة من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، مما يتيح للمواطنين فرصة شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية.

وفي إطار تعزيز الاستراتيجية الحكومية، وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم في فروع أسواق اليوم الواحد ومنافذ المجمعات الاستهلاكية. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية لتغطية الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مبادرة "سوق اليوم الواحد"

تُعد مبادرة "سوق اليوم الواحد" جزءًا من الجهود الحكومية للحد من تأثير الحلقات الوسيطة في توريد السلع، مما يسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض، كما توفر الفرصة للمزارعين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المواطنين دون وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

وحددت مختلف مديريات التموين أسعار السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات، بتخفيضات كبيرة تصل لـ30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق.

أسعار السلع الغذائية

- السكر يصل سعر الكيلو إلى 30 جنيها

- كرتونة البيض 150 جنيها

- اللحوم تبدأ من 240 جنيها

- الدواجن تبدأ من 120 جنيها

- الزيت يبدأ من 52 جنيها

- المكرونة الكيلو بـ24 جنيها

- سعر الأرز يبدأ من 28 جنيها

- تبدأ الطماطم من 10 جنيهات للكيلو والبطاطس من 15 جنيها والفلفل بـ15 جنيها والليمون ب10 جنيهات.

- سعر الخضروات المجمدة يبدأ من 15 جنيها للكيس

- سعر الدقيق يبدأ من 25 جنيها للكيلو

- سعر عبوة السمنة تبدأ من 80 جنيها

- علبة التونة بـ25 جنيها

أسعار المكرونة

سعر مكرونة 400 جرام ارتفع من 6.50 جنيه في سبتمبر إلى 7.75 جنيه في نوفمبر، بزيادة تقدر بحوالي 19%.

مكرونة 800 جرام ارتفع سعرها من 13 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 19.2%.

الزيت

ظل سعر زيت الخليط ثابتًا عند 30 جنيهًا بين سبتمبر ونوفمبر، مما يعكس استقرارًا نسبيًا، ولكن يظل السعر مرتفعًا مقارنةً ببعض السلع الأخرى.

الصلصة

سعر الصلصة (300 جرام) بقي ثابتًا عند 8 جنيهات في سبتمبر ونوفمبر، مما يعني أن السعر لم يتغير رغم الزيادة في أسعار بعض السلع الأخرى.



السلع التي انخفضت أسعارها



السكر

حافظ سعر السكر (1 كجم) على استقراره عند 12.60 جنيه بين شهري سبتمبر ونوفمبر، مما يعني أنه لم يشهد أي زيادة.

لا يفوتك

مستلزمات بيتك.. أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.. انخفاض السلع الغذائية

الفول

سعر الفول (500 جرام) ظل ثابتًا عند 9 جنيهات بين الشهرين، دون أي تغيير.



المربى

استقر سعر المربى عند 16 جنيهًا بين سبتمبر ونوفمبر، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا المنتج مقارنة ببعض السلع الأخرى.



العدس

حافظ العدس المجروش (500 جرام) على سعره الثابت عند 21 جنيهًا بين الشهرين.

إقرأ ايضاً

مستلزمات بيتك.. أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيوت اليوم في الأسواق المصرية.. مفاجأة في زيت الذرة