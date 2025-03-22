أفكار فطار 22 رمضان.. طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة .. تحتاج كل سيدة إلى أفكار رمضانية جديدة وذلك لتقديم الأكلات المختلفة، طوال شهر رمضان 2025 المبارك، ويقدم الموجز، اليوم 22 رمضان 2025 ألذ طبق محشي ورق العنب على مائدة الإفطار، لذا تابعي القراءة لاكتشاف الأنسب لكِ!

أفكار فطار 22 رمضان 2025

مكونات طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

حيث تأتي طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة، على النحو التالي:

نصف كيلو لحم انتركوت أو بفتيك.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

بصل يقطع شرائح.

طماطم مقطعة شرائح.

ليمونة مقطعة شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

مكونات خلطة المحشي

أما مكونات خلطة المحشي في طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة، تأتي على النحو التالي:

نصف كيلو أرز.

ورق عنب.

كيلو عصير طماطم.

ملعقتان من معجون طماطم.

بصلتان يتم فرمهم.

خضرة محشي مقطعة (كزبرة، بقدونس، شبت).

زيت أو سمنة.

ملعقتان دبس رمان.

ملح.

فلفل أسود.

شوربة فراخ أو مرقة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

خطوات طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

وتأتي خطوات طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة، كالتالي:

نقوم بوضع اناء عميق على النار ونضع داخله زيت او زبدة لتشويح البصل حتى تأخذ لون ذهبي ونضيف الثوم هو اختياري

ثم نضيف الخضرة، ومعجون الطماطم

نستمر في تقليب المحتويات مع بعضها حتى تشمي رائحة الخضرة

ثم نقوم بسكب عصير الطماطم، ونضع الملح والفلفل الأسود

ثم نقوم بخفض النار عليها حتى تسبك، ثم نرفعها من على النار ونضع الأرز المغسوب سابقاً، وكذلك الخضرة ثم نقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات

بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت او زبدة ثم نقوم بوضع اللحمة فيها حتى تشوح، ونرش عليها فلفل أسود وجوز الطيب حتى تأخذ لون

بعد ذلك نقوم بوضع ورق العنب بعد إزالة العنقود الاخضر منه ونعصر عليه الليمون وماء مغلي

ثم يترك لعدة دقائق، وبعد ذلك يصفى في مصفاة

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار طاجن نضع في داخله شرائح البصل والطماطم

ثم بعدهم اللحمة

ثم بعد ذلك نقوم بحشو ورق العنب ونقوم برصه في الطاجن

وبعد الإنتهاء من حشو ورق العنب نقوم بتحضير مرقة الدجاج ونضع داخلها دبس الرمان وعصير الليمون ونقلبهم جيداً ثم نضيف الملح وفلفل أسود ثم نقو م بإضافة الشوربة إلى الطاجن

وعلى الوجه نقوم بإضافة شرائح الليمون ويتم تغطيته بورق فويل ثم يوضع في الفرن الذي يتم تسخين مسبقا

وبعد الإنتهاء من تسويته يتم تقديمه مع شوربة لسان العصفور، والسمبوسة.

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